Атака РФ уничтожила книжный рынок возле "Почайной"

Уничтоженые книги после обстрела РФ. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

В ночь на 16 августа, в воскресенье, РФ нанесла удар по Украине. В частности, в Киеве после ночной российской атаки на территории книжного рынка в Оболонском районе, недалеко от станции метро "Почайна", вспыхнул масштабный пожар.

На месте побывал журналист Новини.LIVE Александр Саюн и показал последствия удара.

На месте остались обгоревшие конструкции

Огонь охватил более 2000 квадратных метров торговой территории. Пламя уничтожило часть павильонов, книги, товары и личное имущество предпринимателей.

Пожар в результате атаки РФ на Киев. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

ГСЧС. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

После пожара территория рынка понесла значительные повреждения. Там, где раньше располагались торговые павильоны и книжные ряды, теперь остались обгоревшие конструкции и уничтоженное имущество.

Огонь не пощадил книги и товары, которые предприниматели годами хранили и продавали на рынке. Для многих владельцев торговых мест это означает потерю значительной части имущества и результатов многолетнего труда.

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Уничтоженные книги. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Разрушенный павильон. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Рынок работал с 1997 года

Книжный рынок на этом месте работал с 1997 года. За это время он превратился в крупную торговую площадку с сотнями мест для предпринимателей.

Многие годами развивали здесь собственное дело, формировали клиентскую базу и обустраивали торговые точки.

Теперь значительная часть этого имущества уничтожена пожаром.

Разрушенная торговая конструкция. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Уничтоженый книжный рынок возле "Почайной". Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 16 августа российские войска атаковали Киев и Киевскую область. В результате удара есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры. В Броварском районе пострадали три человека, среди них ребенок, а в столице спасатели продолжают тушить пожары и устранять последствия атаки.

Новини.LIVE писали, что на станции киевского метро "Сырец" начали тестирование нового подхода к организации пространства для пассажиров, которые во время воздушных тревог находятся в метро как в укрытии. На платформе разместили специальные навигационные наклейки, указывающие рекомендуемые места для различных категорий пассажиров.