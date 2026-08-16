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Главная Киев Книжный рынок возле "Почайной" уничтожен в результате атаки РФ

Книжный рынок возле "Почайной" уничтожен в результате атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 12:16
Атака РФ уничтожила книжный рынок возле "Почайной"
Уничтоженые книги после обстрела РФ. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

В ночь на 16 августа, в воскресенье, РФ нанесла удар по Украине. В частности, в Киеве после ночной российской атаки на территории книжного рынка в Оболонском районе, недалеко от станции метро "Почайна", вспыхнул масштабный пожар.

На месте побывал журналист Новини.LIVE Александр Саюн и показал последствия удара.

На месте остались обгоревшие конструкции

Огонь охватил более 2000 квадратных метров торговой территории. Пламя уничтожило часть павильонов, книги, товары и личное имущество предпринимателей.

РФ вдарила по книжковому ринку коло "Почайної": понад 2 тим кв. м у вогні - фото 1
Пожар в результате атаки РФ на Киев. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE
РФ вдарила по книжковому ринку коло "Почайної": понад 2 тим кв. м у вогні - фото 2
ГСЧС. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

После пожара территория рынка понесла значительные повреждения. Там, где раньше располагались торговые павильоны и книжные ряды, теперь остались обгоревшие конструкции и уничтоженное имущество.

Огонь не пощадил книги и товары, которые предприниматели годами хранили и продавали на рынке. Для многих владельцев торговых мест это означает потерю значительной части имущества и результатов многолетнего труда.

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Спасатели продолжают работать на территории. Специалисты разбирают поврежденные конструкции, проверяют территорию и проливают водой места, где может оставаться тление.

РФ вдарила по книжковому ринку коло "Почайної": понад 2 тим кв. м у вогні - фото 3
Уничтоженные книги. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE
РФ вдарила по книжковому ринку коло "Почайної": понад 2 тим кв. м у вогні - фото 4
Разрушенный павильон. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Рынок работал с 1997 года

Книжный рынок на этом месте работал с 1997 года. За это время он превратился в крупную торговую площадку с сотнями мест для предпринимателей.

Многие годами развивали здесь собственное дело, формировали клиентскую базу и обустраивали торговые точки.

Теперь значительная часть этого имущества уничтожена пожаром.

РФ вдарила по книжковому ринку коло "Почайної": понад 2 тим кв. м у вогні - фото 5
Разрушенная торговая конструкция. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE
РФ вдарила по книжковому ринку коло "Почайної": понад 2 тим кв. м у вогні - фото 6
Уничтоженый книжный рынок возле "Почайной". Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 16 августа российские войска атаковали Киев и Киевскую область. В результате удара есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры. В Броварском районе пострадали три человека, среди них ребенок, а в столице спасатели продолжают тушить пожары и устранять последствия атаки.

Новини.LIVE писали, что на станции киевского метро "Сырец" начали тестирование нового подхода к организации пространства для пассажиров, которые во время воздушных тревог находятся в метро как в укрытии. На платформе разместили специальные навигационные наклейки, указывающие рекомендуемые места для различных категорий пассажиров.

Киев книги рынок война в Украине балистическая атака
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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