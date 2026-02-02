Відключення світла в Київській області та Київ 3 лютого - графік ДТЕК

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 3 лютого, у Київській області та у столиці знову діятимуть графіки відключення електроенергії. Світла вимикатимуть кілька разів на добу.

Про це повідомили в ДТЕК у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Відключення світла в Київській області 3 лютого

Електроенергії не буде по декілька годин.

В ДТЕК попередили, що вони можуть змінюватися.

Відключення світла в Київській області завтра. Фото: ДТЕК

Відключення світла в Київській області завтра. Фото: ДТЕК

Відключення світла в Києві 3 лютого

У ДТЕК повідомили про запровадження тимчасових графіків електропостачання у Деснянському районі на завтра. Таке рішення ухвалили після того, як комунальникам вдалося відновити центральне теплопостачання для частини мешканців Троєщини.

Згідно з повідомленням, обмеження діятимуть з 07:00 ранку. Дізнатися свій індивідуальний графік жителі можуть у чат-боті, на офіційному сайті або в застосунку "Київ Цифровий".

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Укренерго розкрили графіки відключення світла в Одесі на 3 лютого.

А також у ДТЕК повідомили, що ситуацію з електропостачанням у столиці вдалося стабілізувати.