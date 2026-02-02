Отключение света в Киевской области и Киев 3 февраля - график ДТЭК

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 3 февраля, в Киевской области и в столице снова будут действовать графики отключения электроэнергии. Свет будут выключать несколько раз в сутки.

Об этом сообщили в ДТЭК в Telegram.

Отключение света в Киевской области 3 февраля

Электроэнергии не будет по несколько часов.

В ДТЭК предупредили, что они могут меняться.

Отключение света в Киевской области завтра. Фото: ДТЭК

Отключение света в Киеве 3 февраля

В ДТЭК сообщили о введении временных графиков электроснабжения в Деснянском районе на завтра. Такое решение приняли после того, как коммунальщикам удалось восстановить центральное теплоснабжение для части жителей Троещины.

Согласно сообщению, ограничения будут действовать с 07:00 утра. Узнать свой индивидуальный график жители могут в чат-боте, на официальном сайте или в приложении "Киев Цифровой".

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, что в Укрэнерго раскрыли графики отключения света в Одессе на 3 февраля.

А также в ДТЭК сообщили, что ситуацию с электроснабжением в столице удалось стабилизировать.