Віталій Кличко розповів, коли в Києві знову запрацює синя гілка метро

Метро в Києві. Фото ілюстративне: kyiv.comments.ua

У Києві відновлять рух поїздів оновленою смугою. Це станеться вже на початку осені.

Таку заяву зробив в етері Київ24 в понеділок, 1 липня, міський голова Києва Віталій Кличко.

Читайте також:

Що каже мер про відкриття метро

За словами Кличка, ремонтні роботи тривають цілодобово. Під час будівництва тунелю порушили будівельні норми, тому довелося знімати пласт ґрунту, щоб побачити проблемні місця.

"Я переконаний, що на початку осені ми вже зможемо запустити рух поїздів. Передусім ми зробимо технічне випробування і після цього, я сподіваюся, уже буде знову відновлений рух поїздів між станціями Деміївська та Либідська", — повідомив мер столиці.

Нагадаємо, у грудні в Києві зупинили рух поїздів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Унаслідок розгерметизації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" шляхи швидко затоплювалися водою.

Також ми повідомляли, що в Києві оголосили тендер на 14 мільярдів гривень. Планують збудувати метро на Виноградар.