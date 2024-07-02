Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве снова заработает синяя ветка метро

Метро в Киеве. Фото иллюстративное: kyiv.comments.ua

В Киеве возобновят движение поездов по обновленной полосе. Это произойдет уже в начале осени.

Такое заявление сделал в эфире Київ24 в понедельник, 1 июля, городской голова Киева Виталий Кличко.

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По словам Кличко, ремонтные работы продолжаются круглосуточно. Во время строительства тоннеля нарушили строительные нормы, потому пришлось снимать пласт грунта, чтобы увидеть проблемные места.

"Я убежден, что в начале осени мы уже сможем запустить движение поездов. Прежде всего мы сделаем техническое испытание и после этого, я надеюсь, уже будет вновь возобновлено движение поездов между станциями Демеевская и Лыбидская", — сообщил мэр столицы.

Напомним, в декабре в Киеве остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". В результате разгерметизации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" пути быстро затапливались водой.

Также мы сообщали, что в Киеве объявили тендер в 14 миллиардов гривен. Планируют построить метро на Виноградаре.