Потяг у метро Києва. Фото: ukr.life

У Києві вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Водночас, дублюючі маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

Про це повідомляє КМДА.

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Повідомляється, що поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" — "Либідська".

"Рух поїздів метро на ділянці між станціями "Теремки" — "Деміївська" вже зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів", — йдеться у повідомленні.

У той же час, впродовж 2 наступних годин запрацюють дублюючі маршрути наземного транспорту.

Повідомлення про зупинку потягів метро. Фото: скриншот

Як повідомляють місцеві пабліки у Telegram, у зв'язку з цим на зупинках громадського транспорту утворилися значні скупчення людей.

Скупчення на зупинці громадського транспорту. Фото: Київ Оперативний

Нагадаємо, вранці 8 грудня стало відомо, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.