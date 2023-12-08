У Києві вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська"
У Києві вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Водночас, дублюючі маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.
Про це повідомляє КМДА.
Припинення руху поїздів між станціями "Теремки" та "Деміївська"
Повідомляється, що поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" — "Либідська".
"Рух поїздів метро на ділянці між станціями "Теремки" — "Деміївська" вже зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів", — йдеться у повідомленні.
У той же час, впродовж 2 наступних годин запрацюють дублюючі маршрути наземного транспорту.
Як повідомляють місцеві пабліки у Telegram, у зв'язку з цим на зупинках громадського транспорту утворилися значні скупчення людей.
Нагадаємо, вранці 8 грудня стало відомо, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.
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