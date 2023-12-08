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У Києві вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська"

8 грудня 2023 13:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська"
Потяг у метро Києва. Фото: ukr.life
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Водночас, дублюючі маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

Про це повідомляє КМДА

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Припинення руху поїздів між станціями "Теремки" та "Деміївська"

Повідомляється, що поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" — "Либідська". 

"Рух поїздів метро на ділянці між станціями "Теремки" — "Деміївська" вже зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів", — йдеться у повідомленні. 

У той же час, впродовж 2 наступних годин запрацюють дублюючі маршрути наземного транспорту. 

Зупинка поїздів метро "Теремки" та "Либідська"
Повідомлення про зупинку потягів метро. Фото: скриншот

Як повідомляють місцеві пабліки у Telegram, у зв'язку з цим на зупинках громадського транспорту утворилися значні скупчення людей. 

Зупинка поїздів метро "Теремки" та "Либідська"
Скупчення на зупинці громадського транспорту. Фото: Київ Оперативний

Нагадаємо, вранці 8 грудня стало відомо, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

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