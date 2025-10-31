Видео
Україна
Видео

Когда восстановят энергообъекты в Киеве — прогноз главы РГА

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 10:52
обновлено: 11:07
Кирилл Фесик в эфире Київського часу рассказал, сколько лет понадобится энергетикам для восстановления поврежденных энергообъектов в столице
Кирилл Фесик. Фото: Pravo

Для восстановления энергетических объектов Киева, пострадавших в результате атак российских оккупантов, понадобится около 10 лет. Однако Киев имеет четкий план действий в любом сценарии.

Об этом заявил председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик в эфире "Київського часу".

Читайте также:

 

 

Готов ли Киев к блэкаутам

"До сих пор последствия "прилетов" 2022 года не исправлены. Еще будем исправлять лет 10 последствия этих "прилетов". Это же не ремонтируется за пять минут", — сказал он.

Также Фесик рассказал, готов ли Киев к вероятным блэкаутам.

"Максимально как может быть Киев готов. Далее — это реакция на событие. Реакция на событие — это сценариев очень много. Во-первых — мы имеем 83 "пункта несокрушимости". Еще имеем резервных где-то 30", — добавил он.

Чиновник отметил, что Оболонский район имеет большой резерв генераторов и запасы топлива.

"Есть понимание что делать, есть подготовленные люди. Этот сезон он немножко тяжелее, потому что людей физически меньше, потому что большинство их на фронте", — говорит Фесик.

Напомним, ранее сообщалось о плане Кремля по атакам на украинскую энергетику.

В результате массированной атаки РФ на Украину в ночь на 30 октября пострадал ряд энергообъектов. Поэтому сегодня, 31 октября, во всех регионах будут действовать почасовые отключения света.

Киев война в Украине энергетика свет Оболонь
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
