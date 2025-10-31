Кирилл Фесик в эфире Київського часу рассказал, сколько лет понадобится энергетикам для восстановления поврежденных энергообъектов в столице

Когда восстановят энергообъекты в Киеве — прогноз главы РГА
Для восстановления энергетических объектов Киева, пострадавших в результате атак российских оккупантов, понадобится около 10 лет. Однако Киев имеет четкий план действий в любом сценарии.
Об этом заявил председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик в эфире "Київського часу".
Готов ли Киев к блэкаутам
"До сих пор последствия "прилетов" 2022 года не исправлены. Еще будем исправлять лет 10 последствия этих "прилетов". Это же не ремонтируется за пять минут", — сказал он.
Также Фесик рассказал, готов ли Киев к вероятным блэкаутам.
"Максимально как может быть Киев готов. Далее — это реакция на событие. Реакция на событие — это сценариев очень много. Во-первых — мы имеем 83 "пункта несокрушимости". Еще имеем резервных где-то 30", — добавил он.
Чиновник отметил, что Оболонский район имеет большой резерв генераторов и запасы топлива.
"Есть понимание что делать, есть подготовленные люди. Этот сезон он немножко тяжелее, потому что людей физически меньше, потому что большинство их на фронте", — говорит Фесик.
Напомним, ранее сообщалось о плане Кремля по атакам на украинскую энергетику.
В результате массированной атаки РФ на Украину в ночь на 30 октября пострадал ряд энергообъектов. Поэтому сегодня, 31 октября, во всех регионах будут действовать почасовые отключения света.
