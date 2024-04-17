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Колишня Арка дружби народів у Києві може бути демонтована

17 квітня 2024 17:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Колишня Арка дружби народів у Києві може бути демонтована
Арка дружби народів. Фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Колишня Арка дружби народів у Києві може бути демонтована, адже втратила статус пам’ятки історії. Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом визнало таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Про це стало відомо з висновку Експертної комісії УІНП. 

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Міністерство культури та інформаційної політики України у своєму наказі визнало колишній монумент на ознаменування возз’єднання України з Росією таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Цим рішенням монумент втратив статус пам’ятки історії і може бути демонтований.

"У суспільній свідомості киян цей монумент асоціюється з радянським режимом, і не випадково мешканці столиці називають його "ярмом". Відмовляючись від цього монументу, ми звільняємося від залишків радянської диктатури та російського імперського впливу", — написав т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Про Арку дружби народів

Зазначимо, що Арка Свободи була відкрита до 60-ї річниці утворення СРСР у 1982 році. Композиція на території Хрещатого парку біля Майдану складалася з трьох частин – пам’ятника робітників росіянина та українця, стели з фігурами козаків і гетьмана Богдана Хмельницького та московського боярина Василя Бутурліна, що символізувало Переяславську раду 1654 року.

Протягом років Арка Свободи стала об'єктом політичних дискусій і суспільної уваги. З 2014 року з’являлися пропозиції її знести, а у 2018 році на арці з’явилась "тріщина", намальована митцями, щоб привернути увагу до українців, ув’язнених в Росії.

Після початку вторгнення у 2022 році було знесено скульптури робітників росіянина і українця, і від фігури, що символізувала росіянина, відвалилася голова.

Також ми писали про те, що в експертній комісії Українського інституту національної пам'яті заявили, що Арка свободи українського народу (Арка дружби народів) у Києві належить до символіки російської імперської політики. Там наполягають, аби її демонтували.

Київ
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