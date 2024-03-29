В Інституті нацпам'яті заявили, що Арка дружби народів у Києві підлягає повному демонтажу

Арка свободи українського народу. Фото: Wikipedia

В експертній комісії Українського інституту національної пам'яті заявили, що Арка свободи українського народу (Арка дружби народів) у Києві належить до символіки російської імперської політики. Там наполягають, аби її демонтували.

Про це повідомляє Interfax у п'ятницю, 29 березня.

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Демонтаж Арки свободи українського народу

"Розміщена в Хрещатому парку міста Києва Арка дружби народів, що присвячена подіям, пов'язаним зі здійсненням російської імперської політики та її глорифікацією (встановлена 1982 р. з нагоди 60-річчя утворення СРСР і 65-річчя Жовтневого перевороту 1917 року), належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу", — йдеться у висновках експертної комісії.

В УІНП зазначили, попри перейменування об'єкта на Арку свободи українського народу, монумент репрезентує радянські ідеологеми й конотації, тому становить загрозу національній безпеці України.

Нагадаємо, 28 березня мер Парижа Анн Ідальго разом із членами делегації столиці Франції відвідала Київ вже вчетверте. Під час візиту відбулась зустріч з мером Києва.

Також у Національному музеї історії у Другій світовій війні, що знаходиться у Києві, планують провести повну декомунізацію. Зокрема, працівники установи хочуть демонтувати усі пам’ятники та елементи радянської пропаганди, а також впорядкувати простір Меморіального комплексу. Однак далеко не всі кияни схвалили таку ідею.