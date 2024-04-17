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Бывшая Арка дружбы народов в Киеве может быть демонтирована

17 апреля 2024 17:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Бывшая Арка дружбы народов в Киеве может быть демонтирована
Арка дружбы народов. Фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Бывшая Арка дружбы народов в Киеве может быть демонтирована, потому что потеряла статус памятника истории. Министерство культуры и информационной политики своим приказом признало не подлежащим внесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Об этом стало известно по заключению Экспертной комиссии УИНП.

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Министерство культуры и информационной политики Украины в своем приказе признало прежний монумент на ознаменование воссоединения Украины с Россией не подлежащим внесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Этим решением монумент утратил статус памятника истории и может быть демонтирован.

"В общественном сознании киевлян этот монумент ассоциируется с советским режимом, и не случайно жители столицы называют его "ярмом". Отказываясь от этого монумента, мы освобождаемся от остатков советской диктатуры и российского имперского влияния", — написал и.о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Об Арке дружбы народов

Отметим, что Арка Свободы была открыта к 60-летию образования СССР в 1982 году. Композиция на территории Крещатого парка возле Майдана состояла из трех частей – памятника рабочих россиянина и украинца, стелы с фигурами казаков и гетмана Богдана Хмельницкого и московского боярина Василия Бутурлина, что символизировало Переяславский совет 1654 года.

В годы Арка Свободы стала объектом политических дискуссий и общественного внимания. С 2014 года появлялись предложения ее снести, а в 2018 году на арке появилась "трещина", нарисованная художниками, чтобы привлечь к украинцам, заключенным в России.

После начала вторжения в 2022 году были снесены скульптуры рабочих россиянина и украинца, и от фигуры, символизировавшей россиянина, отвалилась голова.

Также мы писали о том, что в экспертной комиссии Украинского института национальной памяти заявили, что Арка свободы украинского народа (Арка дружбы народов) в Киеве принадлежит к символике российской имперской политики. Там настаивают, чтобы ее демонтировали.

Киев
памятник архитектуры
Минкульт
история
памятник

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