Ексдепутат Київської міськради Денис Комарницький. Фото: кадр з відео

Вищий антикорупційний суд продовжує підготовче засідання у справі "Чисте місто", яка стосується ймовірної схеми заволодіння землею в Києві. До слухання вперше долучився ексдепутат Київради Денис Комарницький, який перебуває у Відні. Він брав участь у засіданні в режимі відеоконференції.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про справу "Чисте місто"

Серед обвинувачених у справі також колишні заступники голови КМВА Олександр Спасибко та Петро Оленич, голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв, членкиня цієї комісії Олена Марченко та інші особи.

Пост ЦПК. Фото: скриншот

За даними ЦПК, у лютому 2025 року Комарницького вивезли до кордону під прикриттям автомобіля з камуфльованим забарвленням і позначкою "200". Згодом журналіст "Української правди" Михайло Ткач знайшов його у Відні. До організації виїзду Комарницького, за наявною інформацією, були причетні колишні позаштатні працівники СБУ, співробітники Управління стратегічних розслідувань поліції Закарпаття та місцевий депутат.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заперечував проти участі обвинувачених, які перебувають у розшуку, у засіданнях через відеозв’язок. Водночас суд дозволив їм долучатися до підготовчого засідання дистанційно.

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Окремо під час слухання виникла ситуація з обвинуваченим Романом Блюміним. Він розірвав договір зі своїм захисником, через що продовжити підготовче засідання за його участю стало неможливо. Попри це суд вирішив розглянути питання, які не стосуються Блюміна.

Як повідомляли Новини.LIVE, справа "Чисте місто" стала публічною 6 лютого 2025 року, коли НАБУ та САП оголосили про масштабну операцію з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді. Тоді правоохоронці проводили першочергові слідчі дії та обшуки, зокрема у Дениса Комарницького — колишнього соратника ексмера Києва Леоніда Черновецького.

Як повідомляли Новини.LIVE, 20 січня 2026 року НАБУ та САП оголосили про завершення розслідування справи "Чисте місто" щодо масштабної схеми заволодіння комунальною землею в Києві. За даними слідства, протягом 2023–2024 років учасники злочинної організації планували незаконно отримати земельні ділянки вартістю понад 81 млн грн.