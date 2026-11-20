Бывший депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий. Фото: кадр с видео

Высший антикоррупционный суд продолжает подготовительное заседание по делу "Чистый город", касающемуся предполагаемой схемы незаконного завладения землей в Киеве. К слушанию впервые присоединился экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий, который находится в Вене. Он принимал участие в заседании в режиме видеоконференции.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Новини.LIVE.

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Что известно о деле "Чистый город"

Среди обвиняемых по делу также бывшие заместители председателя КМВА Александр Спасибко и Петр Оленич, председатель земельной комиссии Киевсовета Михаил Терентьев, член этой комиссии Елена Марченко и другие лица.

Пост ЦПК. Фото: скриншот

По данным ЦПК, в феврале 2025 года Комарницкого вывезли к границе под прикрытием автомобиля с камуфляжной окраской и обозначением "200". Впоследствии журналист "Украинской правды" Михаил Ткач обнаружил его в Вене. К организации выезда Комарницкого, по имеющейся информации, были причастны бывшие внештатные сотрудники СБУ, сотрудники Управления стратегических расследований полиции Закарпатья и местный депутат.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры возражал против участия обвиняемых, находящихся в розыске, в заседаниях посредством видеосвязи. В то же время суд разрешил им присоединяться к подготовительному заседанию дистанционно.

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Отдельно в ходе слушания возникла ситуация с обвиняемым Романом Блюминым. Он расторг договор со своим защитником, из-за чего продолжить подготовительное заседание с его участием стало невозможно. Несмотря на это суд решил рассмотреть вопросы, не касающиеся Блюмина.

Как сообщали Новини.LIVE, дело "Чистый город" стало публичным 6 февраля 2025 года, когда НАБУ и САП объявили о масштабной операции по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете. Тогда правоохранители проводили первоочередные следственные действия и обыски, в частности, у Дениса Комарницкого — бывшего соратника эксмера Киева Леонида Черновецкого.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 января 2026 года НАБУ и САП объявили о завершении расследования дела "Чистый город" по масштабной схеме завладения коммунальной землей в Киеве. По данным следствия, в течение 2023-2024 годов участники преступной организации планировали незаконно получить земельные участки стоимостью более 81 млн. грн.