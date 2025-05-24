Обстріли Києва 24 травня — нові деталі від КМВА

Комунальники прибирають наслідки атаки на Київ. Фото: t.me/VA_Kyiv

Російські війська вночі 24 травня атакували Київ ракетами та дронами. Станом на сьогодні продовжує надходити інформація про пошкодження та потерпілих внаслідок обстрілів.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Наслідки обстрілів Києва 24 травня

Ткаченко розповів, що зараз надалі надходить інформація про пошкодження та постраждалих. Так, станом на цю мить відомо, що внаслідок атаки пошкоджено дев'ять житлових будинків та 26 автомобілів. Крім цього, в Соломʼянському районі пошкоджено лінії електропередач.

Комунальники прибирають наслідки атаки на Київ. Фото: t.me/VA_Kyiv

Водночас у Дніпровському та Оболонському районах є пошкодження соціальної інфраструктури — там постраждали дві школи. В Подільському районі пошкоджене приміщення поліклініки, а в Солом'янському — відділення Укрпошти та котельня.

"За уточненою інформацією, безпосередньо внаслідок російських обстрілів на території Києва наразі зафіксовано 14 постраждалих. Це менше, ніж ті дані, які ми отримували раніше. Але ситуація залишається динамічною", — йдеться у повідомленні.

Комунальники прибирають наслідки атаки на Київ. Фото: t.me/VA_Kyiv

Тимур Ткаченко також поділився, що є нові повідомлення про виявлення уламків збитих ворожих ракет та дронів. Він закликав киян у таких випадках одразу телефонувати 101.

"Росія хоче бачити відчай в наших очах. Хоче, щоб руки опустилися. Але не буде так! Ми з усім впораємося, все відновимо", — наголосив очільник КМВА.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська випустила по Україні 14 балістичних ракет та ще 250 ударних дронів. Цілі активно знищувала українська ППО.

На нічну атаку відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Росія свідомо затягує війну, попри численні українські ініціативи щодо припинення вогню.