Обстрелы Киева 24 мая — новые детали от КГВА

Коммунальщики убирают последствия атаки на Киев. Фото: t.me/VA_Kyiv

Российские войска ночью 24 мая атаковали Киев ракетами и дронами. По состоянию на сегодня продолжает поступать информация о повреждениях и пострадавших в результате обстрелов.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

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Последствия обстрелов Киева 24 мая

Ткаченко рассказал, что сейчас в дальнейшем поступает информация о повреждениях и пострадавших. Так, по состоянию на данный момент известно, что в результате атаки повреждены девять жилых домов и 26 автомобилей. Кроме этого, в Соломенском районе повреждены линии электропередач.

Коммунальщики убирают последствия атаки на Киев. Фото: t.me/VA_Kyiv

В то же время в Днепровском и Оболонском районах есть повреждения социальной инфраструктуры — там пострадали две школы. В Подольском районе повреждено помещение поликлиники, а в Соломенском — отделение Укрпочты и котельная.

"По уточненной информации, непосредственно в результате российских обстрелов на территории Киева пока зафиксировано 14 пострадавших. Это меньше, чем те данные, которые мы получали ранее. Но ситуация остается динамичной", — говорится в сообщении.

Коммунальщики убирают последствия атаки на Киев. Фото: t.me/VA_Kyiv

Тимур Ткаченко также поделился, что есть новые сообщения об обнаружении обломков сбитых вражеских ракет и дронов. Он призвал киевлян в таких случаях сразу звонить 101.

"Россия хочет видеть отчаяние в наших глазах. Хочет, чтобы руки опустились. Но не будет так! Мы со всем справимся, все восстановим", — подчеркнул глава КГГА.

Напомним, этой ночью российские войска выпустили по Украине 14 баллистических ракет и еще 250 ударных дронов. Цели активно уничтожала украинская ПВО.

На ночную атаку отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Россия сознательно затягивает войну, несмотря на многочисленные украинские инициативы о прекращении огня.