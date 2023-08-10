Комиссия Минкульта опечатает еще четыре корпуса Киево-Печерской лавры: эфир Новини.LIVE

Киево-Печерская Лавра. Фото: SHUTTERSTOCK

Сегодня комиссия Минкульта опечатает еще четыре корпуса Киево-Печерской лавры. Речь идет о гостиничных помещениях и церковных магазинах.

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Опечатка помещений в Лавре

Еще вчера, 9 августа, Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора, заключенного между Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (Мужской монастырь) УПЦ и Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра".

А сегодня, 10 августа, комиссия Минкульта опечатает еще четыре корпуса Киево-Печерской лавры. Речь идет о гостиничных помещениях и церковных магазинах.

Напомним, 11 июля комиссия Минкульта опечатала два корпуса Киево-Печерской Лавры, а именно церковный магазин №68 и торговый павильон №115.