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Комиссия Минкульта опечатает еще четыре корпуса Киево-Печерской лавры: эфир Новини.LIVE

10 августа 2023 11:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Комиссия Минкульта опечатает еще четыре корпуса Киево-Печерской лавры: эфир Новини.LIVE
Киево-Печерская Лавра. Фото: SHUTTERSTOCK
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня комиссия Минкульта опечатает еще четыре корпуса Киево-Печерской лавры. Речь идет о гостиничных помещениях и церковных магазинах.

Все детали можно посмотреть в прямом эфире Новини.LIVE.

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Опечатка помещений в Лавре

Еще вчера, 9 августа, Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора, заключенного между Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (Мужской монастырь) УПЦ и Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра".

А сегодня, 10 августа, комиссия Минкульта опечатает еще четыре корпуса Киево-Печерской лавры. Речь идет о гостиничных помещениях и церковных магазинах.

Напомним, 11 июля комиссия Минкульта опечатала два корпуса Киево-Печерской Лавры, а именно церковный магазин №68 и торговый павильон №115.

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