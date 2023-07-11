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Комісія Мінкульту опечатала два корпуси Києво-Печерської Лаври

11 липня 2023 12:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Комісія Мінкульту опечатала два корпуси Києво-Печерської Лаври
Києво-Печерська Лавра. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 11 липня, до Києво-Печерської Лаври вчергове завітала комісія Мінкульту та поліція. Їм вдалося опечатати два корпуси заповідника.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Мінкульт опечатав корпуси Лаври

Сьогодні Комісія Мінкульту опечатала два корпуси Києво-Печерської Лаври: церковну крамницю №68 та торговельний павільйон №115.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що неподалік корпусів Києво-Печерської Лаври знову починаються сутички. Там комісія Мінкульту намагається перевірити і опечатати їх.

Додамо, що 5 липня у Києво-Печерській Лаврі вводяться обмеження на вхід. Відвідувати Нижню лавру можна буде лише у певний час.

Також 4 липня мали відбутися перевірка та опечатування вивільнених корпусів території Нижньої лаври комісією Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Йдеться про 5 об’єктів, які планували передати в користування державі. Вони не використовуються для релігійних потреб.

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