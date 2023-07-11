Комісія Мінкульту опечатала два корпуси Києво-Печерської Лаври
Сьогодні, 11 липня, до Києво-Печерської Лаври вчергове завітала комісія Мінкульту та поліція. Їм вдалося опечатати два корпуси заповідника.
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Мінкульт опечатав корпуси Лаври
Сьогодні Комісія Мінкульту опечатала два корпуси Києво-Печерської Лаври: церковну крамницю №68 та торговельний павільйон №115.
Нагадаємо, раніше ми писали, що неподалік корпусів Києво-Печерської Лаври знову починаються сутички. Там комісія Мінкульту намагається перевірити і опечатати їх.
Додамо, що 5 липня у Києво-Печерській Лаврі вводяться обмеження на вхід. Відвідувати Нижню лавру можна буде лише у певний час.
Також 4 липня мали відбутися перевірка та опечатування вивільнених корпусів території Нижньої лаври комісією Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Йдеться про 5 об’єктів, які планували передати в користування державі. Вони не використовуються для релігійних потреб.