Києво-Печерська Лавра. Фото: google.com

Сьогодні, 11 липня, до Києво-Печерської Лаври вчергове завітала комісія Мінкульту та поліція. Їм вдалося опечатати два корпуси заповідника.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Мінкульт опечатав корпуси Лаври

Сьогодні Комісія Мінкульту опечатала два корпуси Києво-Печерської Лаври: церковну крамницю №68 та торговельний павільйон №115.

Нагадаємо, раніше ми писали, що неподалік корпусів Києво-Печерської Лаври знову починаються сутички. Там комісія Мінкульту намагається перевірити і опечатати їх.

Додамо, що 5 липня у Києво-Печерській Лаврі вводяться обмеження на вхід. Відвідувати Нижню лавру можна буде лише у певний час.

Також 4 липня мали відбутися перевірка та опечатування вивільнених корпусів території Нижньої лаври комісією Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Йдеться про 5 об’єктів, які планували передати в користування державі. Вони не використовуються для релігійних потреб.