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Конфликт в отеле Киева завершился стрельбой — есть погибшие

23 ноября 2024 19:44
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
В Киеве в одной из гостиниц произошла стрельба — полиция ищет виновника
Полицейские машины возле гостиницы в Киеве, где произошла стрельба. Фото: Нацполиция
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Киеве произошла стрельба в одной из гостиниц, в результате которой один человек погиб, а еще двое получили ранения. Полиция разыскивает стрелка и начала уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Facebook в субботу, 23 ноября.

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Стрельба в отеле Киева

По данным правоохранителей, около 01:00 в помещении одного из столичных отелей возник конфликт между двумя компаниями, который перешел в драку. 

Во время схватки один из фигурантов достал оружие и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов. Отмечается, что в результате полученных ранений 27-летний мужчина погиб на месте. 

Еще двое раненых, среди которых товарищ погибшего и охранник отеля, были госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

"Полицейские задержали одного из участников драки, стрелка сейчас разыскивают", — говорится в сообщении. 

Полиция Киева начала уголовное производство по факту смертельной стрельбы. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

стрельба в отеле Киева
Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Николаевской области нетрезвый военнослужащий возмутился тем, что ему отказались продавать алкоголь. Поэтому он начал стрелять из служебного оружия на улице.

Ранее мы писали о том, что в Сухопутных войсках прокомментировали стрельбу в Счастливом Киевской области при участии представителя "Муніципальної варти". Известно, что он выстрелил из травматического оружия.

Киев оружие стрельба полиция конфликт гостиницы

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