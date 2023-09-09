Контролери у транспорті Києва мають норму штрафування: скільки "зайців" треба впіймати

Автобус у Києві. Фото: Новини.LIVE

Контролери громадського транспорту у Києві мають норму щодо виписування штрафів пасажирам, які їздять без квитків. З'ясувалося, що контролери мають штрафувати щонайменше двох безбілетників за зміну.

Про це свідчать документи, які публікує об’єднання "Пасажири Києва".

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Зазначається, що офіційно Київпастранс не визнає існування плану штрафування пасажирів бех квитків. Однак активісти звертають увагу, що один із документів за підписом директора з транспорту Київпастрансу Сергія Литвинова цій інформації суперечить.

Документи Київпастрансу. Фото: t.me/kyivpassengers

Згідно з додатком, контролер повинен виписати штраф щонайменше двом безбілетникам за одну зміну. Від цього залежить місячна премія контролера.

Документи Київпастрансу. Фото: t.me/kyivpassengers

"Оскільки цей план не завжди можна виконати через те, що культура оплати досить висока, як кажуть нам контролери, то вони вимушені штрафувати самі себе (викуповувати за власний кошт квитанції), щоб мати можливість отримати премію", — йдеться в повідомленні "Пасажирів Києва".

Допис про план штрафування для контролерів у Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ може залишитись без нових тролейбусів, адже тендери на закупівлі провалюються. За даними ЗМІ, українські виробники не відповідають вимогам, а купувати іноземні транспорти — надто дорого.