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Контролери у транспорті Києва мають норму штрафування: скільки "зайців" треба впіймати

9 вересня 2023 23:57
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Контролери у транспорті Києва мають норму штрафування: скільки "зайців" треба впіймати
Автобус у Києві. Фото: Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Контролери громадського транспорту у Києві мають норму щодо виписування штрафів пасажирам, які їздять без квитків. З'ясувалося, що контролери мають штрафувати щонайменше двох безбілетників за зміну. 

Про це свідчать документи, які публікує об’єднання "Пасажири Києва".

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План штрафів для "зайців" у транспорті Києва

Зазначається, що офіційно Київпастранс не визнає існування плану штрафування пасажирів бех квитків. Однак активісти звертають увагу, що один із документів за підписом директора з транспорту Київпастрансу Сергія Литвинова цій інформації суперечить.

Документи Київпастрансу. Фото: t.me/kyivpassengers
Документи Київпастрансу. Фото: t.me/kyivpassengers

Згідно з додатком, контролер повинен виписати штраф щонайменше двом безбілетникам за одну зміну. Від цього залежить місячна премія контролера. 

Документи Київпастрансу. Фото: t.me/kyivpassengers
Документи Київпастрансу. Фото: t.me/kyivpassengers

"Оскільки цей план не завжди можна виконати через те, що культура оплати досить висока, як кажуть нам контролери, то вони вимушені штрафувати самі себе (викуповувати за власний кошт квитанції), щоб мати можливість отримати премію", — йдеться в повідомленні "Пасажирів Києва".

Допис про план штрафування для контролерів у Києві
Допис про план штрафування для контролерів у Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ може залишитись без нових тролейбусів, адже тендери на закупівлі провалюються. За даними ЗМІ, українські виробники не відповідають вимогам, а купувати іноземні транспорти — надто дорого.

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