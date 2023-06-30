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Як придбати проїзний квиток у громадському транспорті Києва зі знижкою

30 червня 2023 16:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Як придбати проїзний квиток у громадському транспорті Києва зі знижкою
Громадський транспорт у Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві із 1 липня до 31 серпня проїзд для учнів у громадському транспорті буде платним. Однак проїзні можна придбати зі знижкою 75%. 

Про це повідомляє КМДА.

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Як придбати проїзний квиток зі знижкою:

  • Через застосунок "Київ Цифровий". Вам потрібно додати учнівський квиток до акаунту, ввівши номер квитка та пін-код. Після цього натисніть "Придбати проїзний";
  • Через термінал самообслуговування. Введіть номер учнівського, що знаходиться під штрих-кодом. Також можна вставити картку в картридер, обрати потрібний проїзний та натиснути "Поповнити";

"Також на учнівський квиток можна придбати одноразові поїздки, але в цьому випадку "учнівська" знижка не діє. Поповнити учнівський, окрім того, можна в касах підземки ("Видубичі 1", "Почайна 1", "Вокзальна"), на сайті, у додатку EasyPay, а також на сайті КП "ГІОЦ", — йдеться у повідомленні.

У КМДА нагадали, що з 1 липня до 31 серпня проїзд у громадському транспорті столиці буде платним також для курсантів вищих військових навчальних закладів міста.

Пост
Пост КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві триває дерусифікація столичних вулиць. Депутати Київради проголосували за перейменування ще двох вулиць.

Також ми писали, що у Києві вже пройшов тестування електронний доступ до укриттів. Його готують до введення в експлуатацію.

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