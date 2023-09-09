Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Контроллеры в транспорте Киева имеют норму штрафования: сколько "зайцев" нужно поймать arrow

Контроллеры в транспорте Киева имеют норму штрафования: сколько "зайцев" нужно поймать

9 сентября 2023 23:57
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Контроллеры в транспорте Киева имеют норму штрафования: сколько "зайцев" нужно поймать
Автобус в Киеве. Фото: Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Контроллеры общественного транспорта в Киеве имеют норму выписки штрафов пассажирам, которые ездят без билетов. Выяснилось, что контролеры должны штрафовать не менее двух безбилетников за смену.

Об этом свидетельствуют документы, публикуемые объединением "Пассажиры Киева".

Читайте также:

План штрафов для "зайцев" в транспорте Киева

Отмечается, что официально Киевпасстранс не признает существование плана штрафования пассажиров без билетов. Однако активисты обращают внимание, что один из документов за подписью директора по транспорту Киевпасстранса Сергея Литвинова этой информации противоречит.

Документы Киевпасстранса. Фото: t.me/kyivpassengers
Документы Киевпасстранса. Фото: t.me/kyivpassengers

Согласно приложению, контролер должен выписать штраф по меньшей мере двум безбилетникам за одну смену. От этого зависит месячная премия контролера.

Документы Киевпасстранса. Фото: t.me/kyivpassengers
Документы Киевпасстранса. Фото: t.me/kyivpassengers

"Поскольку этот план не всегда можно выполнить из-за того, что культура оплаты достаточно высока, как говорят нам контролеры, они вынуждены штрафовать сами себя (выкупать за собственные средства квитанции), чтобы иметь возможность получить премию", — говорится в сообщении "Пассажиров Киева".

Сообщение о плане штрафования для контролеров в Киеве
Сообщение о плане штрафования для контролеров в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что Киев может остаться без новых троллейбусов, ведь тендеры на закупки проваливаются. По данным СМИ, украинские производители не отвечают требованиям, а покупать иностранные транспорты слишком дорого.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

None

Значит ли военный учет женщин автоматическую мобилизацию

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз