Контроллеры в транспорте Киева имеют норму штрафования: сколько "зайцев" нужно поймать

Автобус в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Контроллеры общественного транспорта в Киеве имеют норму выписки штрафов пассажирам, которые ездят без билетов. Выяснилось, что контролеры должны штрафовать не менее двух безбилетников за смену.

Об этом свидетельствуют документы, публикуемые объединением "Пассажиры Киева".

Читайте также:

План штрафов для "зайцев" в транспорте Киева

Отмечается, что официально Киевпасстранс не признает существование плана штрафования пассажиров без билетов. Однако активисты обращают внимание, что один из документов за подписью директора по транспорту Киевпасстранса Сергея Литвинова этой информации противоречит.

Документы Киевпасстранса. Фото: t.me/kyivpassengers

Согласно приложению, контролер должен выписать штраф по меньшей мере двум безбилетникам за одну смену. От этого зависит месячная премия контролера.

Документы Киевпасстранса. Фото: t.me/kyivpassengers

"Поскольку этот план не всегда можно выполнить из-за того, что культура оплаты достаточно высока, как говорят нам контролеры, они вынуждены штрафовать сами себя (выкупать за собственные средства квитанции), чтобы иметь возможность получить премию", — говорится в сообщении "Пассажиров Киева".

Сообщение о плане штрафования для контролеров в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что Киев может остаться без новых троллейбусов, ведь тендеры на закупки проваливаются. По данным СМИ, украинские производители не отвечают требованиям, а покупать иностранные транспорты слишком дорого.