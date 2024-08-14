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Коронавірус повернувся — у Києві за тиждень різко зросла кількість хворих

14 серпня 2024 17:45
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Коронавірус в Україні — у Києві за тиждень різко зросла кількість хворих на коронавірус
Хворі на коронавірус в інфекційній лікарні. Фото: УНІАН
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У Києві зафіксований рекордний зріст хворих на коронавірус. За другий тиждень серпня кількість хворих становила 1 283 осіб, з них 174 дитини.

Про це заявила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург в коментарі РБК-Україна у середу, 14 серпня. 

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За її словами, зросла і кількість шпиталізованих  пацієнтів, зокрема, тих, кому потрібна штучна вентиляція легень (ШВЛ).

Лікарка додає, що більшість випадків протікають без значних ускладнень, але куди небезпечніше — саме поширення інфекції, оскільки люди часто не сприймають симптоми серйозно.

"В цьому криються свої небезпеки. Хворий, який не надто потерпає від симптомів, "списує" їх на втому, звичайний нежить, навіть на алергічні реакції через цвітіння амброзії, наприклад. А тому продовжує жити соціально активним життям, працювати, а отже, розповсюджувати COVID", — заявила вона.

Гінзбург закликала киян відповідально ставитися до свого здоров’я, користуватися масками, антисептиками, уникати великих натовпів і залишатися вдома у випадку поганого самопочуття. Також вона наголосила на інформування лікаря на випадок різкого погіршення здоров'я при перших ознаках хвороби. 

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