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З Таїланду до Києва йшла посилка з 11 кілограмами канабісу — деталі від митників

14 серпня 2024 14:57
Катерина Османська - Редактор
Київська митниця — у посилках з Таїланду знайшли 11 кілограмів канабісу
Собака, який знайшов наркотики. Фото: t.me/UkraineCustoms
Катерина Османська - Редактор

Київські митники запобігли ввезенню в Україну 11 кілограмів наркотиків. В цьому їм допомогли службові собаки, які перші відчули запах заборонених речовин.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України у середу, 14 серпня.

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У відомстві розповіли, що кілька каналів постачання до України наркотиків з Таїланду в міжнародних посилках перекрили митники у співпраці зі Службою безпеки у Києві та Київській області. Йдеться про канабіс і гашиш вагою майже 11 кілограмів. 

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Посилки з канабісом. Фото: t.me/UkraineCustoms

"Шість окремих партій канабісу та гашишу надійшли до України з невеликим проміжком часу. Пересилався наркотик з приховуванням у продуктах харчування на адресу отримувачів з Києва, Львова та Ірпеня", — йдеться у повідомленні.

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Посилки з канабісом. Фото: t.me/UkraineCustoms
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Посилки з канабісом. Фото: t.me/UkraineCustoms

Там додали, що перші посилки з наркотиками виявили службові собаки митниці — бельгійські вівчарки Шарм та Харді. Решту відправлень з Таїланду митники вже тримали на контролі.

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Собака, який знайшов наркотики. Фото: t.me/UkraineCustoms

Небезпечні знахідки скерували на дослідження до лабораторії, де визначили, що рослинна речовина зеленого кольору — це канабіс, а пастоподібна — смола канабісу (гашиш). Обидві речовини є особливо небезпечними наркотичними засобами, обіг яких в Україні заборонено.

"Відповідно до Всесвітньої поштової конвенції, пересилання наркотиків, обіг яких заборонений у країні призначення, заборонено в усіх категоріях відправлень", — наголосили митники. 

Також зазначається, що правоохоронці провели оперативні заходи, внаслідок яких затримали групу осіб, причетних до каналів постачання в Україну наркотиків. Їм вручено підозри за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів.

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Київ наркотики канабіс Таїланд посилки Київська митниця

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