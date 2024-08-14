Київська митниця — у посилках з Таїланду знайшли 11 кілограмів канабісу

З Таїланду до Києва йшла посилка з 11 кілограмами канабісу — деталі від митників
Київські митники запобігли ввезенню в Україну 11 кілограмів наркотиків. В цьому їм допомогли службові собаки, які перші відчули запах заборонених речовин.
Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України у середу, 14 серпня.
"Цікаві" посилки з Таїланду
У відомстві розповіли, що кілька каналів постачання до України наркотиків з Таїланду в міжнародних посилках перекрили митники у співпраці зі Службою безпеки у Києві та Київській області. Йдеться про канабіс і гашиш вагою майже 11 кілограмів.
"Шість окремих партій канабісу та гашишу надійшли до України з невеликим проміжком часу. Пересилався наркотик з приховуванням у продуктах харчування на адресу отримувачів з Києва, Львова та Ірпеня", — йдеться у повідомленні.
Там додали, що перші посилки з наркотиками виявили службові собаки митниці — бельгійські вівчарки Шарм та Харді. Решту відправлень з Таїланду митники вже тримали на контролі.
Небезпечні знахідки скерували на дослідження до лабораторії, де визначили, що рослинна речовина зеленого кольору — це канабіс, а пастоподібна — смола канабісу (гашиш). Обидві речовини є особливо небезпечними наркотичними засобами, обіг яких в Україні заборонено.
"Відповідно до Всесвітньої поштової конвенції, пересилання наркотиків, обіг яких заборонений у країні призначення, заборонено в усіх категоріях відправлень", — наголосили митники.
Також зазначається, що правоохоронці провели оперативні заходи, внаслідок яких затримали групу осіб, причетних до каналів постачання в Україну наркотиків. Їм вручено підозри за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів.
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