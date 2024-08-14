Коронавирус в Украине — в Киеве за неделю резко возросло количество больных коронавирусом

Больные коронавирусом в инфекционной больнице. Фото: УНИАН

В Киеве зафиксирован рекордный рост больных коронавирусом. За вторую неделю августа количество заболевших составило 1 283 человека, из них 174 ребенка.

Об этом заявила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург в комментарии РБК-Украина в среду, 14 августа.

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По ее словам, возросло и количество госпитализированных пациентов, в частности тех, кому нужна искусственная вентиляция легких (ИВЛ).

Врач добавляет, что большинство случаев протекают без значительных осложнений, но куда опаснее — самое распространение инфекции, поскольку люди часто не воспринимают симптомы серьезно.

"В этом кроются свои опасности. Больной, не слишком страдающий от симптомов, "списывает" их на усталость, обычный насморк, даже на аллергические реакции из-за цветения амброзии, например. А потому продолжает жить социально активной жизнью, работать, а значит, распространять COVID", — заявила она.

Гинзбург призвала киевлян ответственно относиться к своему здоровью, пользоваться масками, антисептиками, избегать больших толп и оставаться дома в случае плохого самочувствия. Также она отметила информирование врача на случай резкого ухудшения здоровья при первых признаках заболевания.