Чому РФ 4 вересня 2026 року завдала удару по будівлі СБУ в Києві

Рятувальники гасять пожежу в будівлі СБУ в Києві після атаки російського дрона 4 вересня 2026 року. Фото: Gleb Garanich/Reuters

Завдаючи удару по будівлі СБУ 4 вересня, росіяни не мали на меті викликати протистояння між державними структурами в Україні. Обстріл відбувся перед візитом представників США Віткоффа і Кушнера до Києва. У такий спосіб Кремль хотів показати американцям, що в Україні немає безпечних місць — під ударом можуть опинитися навіть ті об'єкти, які мали б перебувати під надійним захистом.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в суботу, 5 вересня, повідомив кандидат наук із державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики Ілля Котов.

Реклама

Навіщо РФ завдала удару но будівлі СБУ

Котов припустив, що раніше між сторонами конфлікту була мовчазна згода: не бити по державних структурах, аби уникнути ескалації. Удар по будівлі СБУ насамперед пов'язаний із візитом американських посадовців.

Сьогодні, 5 вересня, під обстрілом опинився аеропорт Жуляни, хоча тривалий час ударів по аеропортах столиці та Київщини не було. На думку експерта, Верховній Раді недаремно саме зараз, а не рік чи два тому пропопнують проводити голосування в укритті.

"Напевно, мовчазна згода існувала раніше. Сьогоднішній удар показав, що можна перегорнути цю сторінку. Жодної немає будівлі в Києві, урядової або ж неурядової, яка перебуває в безпеці", — підсумував експерт.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського повідомляв, що 4 вересня російський безпілотник влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській. Ворог скерував дрон у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада. Голова держави наголосив, що росіяни отримають відповідь на цю атаку.

Також Новини.LIVE з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу писав, що Москва намагається зірвати мирний процес. Саме тому російські військові вдарили по будівлі СБУ в Києві та аеропорту в Жулянах. Замість миру Росія обирає ескалацію.