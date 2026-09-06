Почему 4 сентября 2026 года РФ нанесла удар по зданию СБУ в Киеве

Спасатели тушат пожар в здании СБУ в Киеве после атаки российского дрона 4 сентября 2026 года. Фото: Gleb Garanich/Reuters

Нанося удар по зданию СБУ 4 сентября, россияне не ставили целью вызвать противостояние между государственными структурами в Украине. Обстрел произошел перед визитом представителей США Уиткоффа и Кушнера в Киев. Таким образом Кремль хотел показать американцам, что в Украине нет безопасных мест — под ударом могут оказаться даже те объекты, которые должны были бы находиться под надежной защитой.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в субботу, 5 сентября, сообщил кандидат наук в области государственного управления, глава Центра развития государственной стратегии и публичной политики Илья Котов.

Реклама

Зачем РФ нанесла удар по зданию СБУ

Котов предположил, что ранее между сторонами конфликта существовало молчаливое соглашение: не наносить удары по государственным структурам, чтобы избежать эскалации. Удар по зданию СБУ в первую очередь связан с визитом американских чиновников.

Сегодня, 5 сентября, под обстрелом оказался аэропорт Жуляны, хотя долгое время ударов по аэропортам столицы и Киевской области не было. По мнению эксперта, Верховной Раде не зря именно сейчас, а не год или два назад, предлагают проводить голосование в укрытии.

"Наверное, молчаливое согласие существовало раньше. Сегодняшний удар показал, что эту страницу можно перевернуть. В Киеве нет ни одного здания, правительственного или неправительственного, которое находилось бы в безопасности", — подытожил эксперт.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского сообщал, что 4 сентября российский беспилотник поразил центральное здание СБУ на улице Владимирской. Враг направил дрон в кабинет главы СБУ Александра Поклада. Глава государства подчеркнул, что россияне получат ответ на эту атаку.

Также Новини.LIVE со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу писал, что Москва пытается сорвать мирный процесс. Именно поэтому российские военные нанесли удары по зданию СБУ в Киеве и аэропорту в Жулянах. Вместо мира Россия выбирает эскалацию.