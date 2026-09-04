Сибіга про удар РФ по Києву: Росія намагається зірвати мирний процес

Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував російський удар по Жулянах у Києві. За його словами, Москва намагається зірвати мирний процес. Зокрема, Сибіга пояснив, чи могла атака бути повʼязаною із можливим візитом посланців Сполучених Штатів Америки до України.

Про це Андрій Сибіга сказав на пресконференції, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Росія прагне зірвати мирний процес

Сибіга зауважив, що Росія замість миру обрала ескалацію.

"Не досягаючи своїх цілих на полі бою, він (противник — ред.) перейшов до державного терору, до ракетного терору. Ми це в Києві бачимо, і в Україні бачимо, і відчуваємо щоденно", — каже він.

Однією з цілей Москви є вплив на настрої населення та намагання знищити українську енергосистему перед зимою. Водночас це також є "ляпасом світовим мирним зусиллям" та спробою зірвати цей процес.

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Сибіга заявив, що Україна перебуває в активному діалозі зі США та очікує нової динаміки у мирних зусиллях найближчим часом.

Удар Росії по СБУ

Очільник МЗС відреагував на російський удар по центральній будівлі СБУ в Києві. За його словами, це серйозна ескалація, яка вимагає рішучих відповідей. Сибіга зауважив, що противник здійснив атаку саме під час відновлення мирних зусиль та показав своє справжнє неприйняття дипломатії.

Крім того, поруч під загрозою опинився також обʼєкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Софійський собор.

"Ми закликаємо міжнародних партнерів твердо засудити ці дії та посилити тиск на режим Путіна. Ми також закликаємо ЮНЕСКО рішуче відреагувати та активізувати зусилля для захисту культурної спадщини України, яка перебуває під загрозою", — наголосив Сибіга.

Обстріл Жулян 4 вересня

Російські окупанти у пʼятницю, 4 вересня, продовжили масований терор Київщини. Зокрема, нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що російський приліт стався в два старих літаки Як-40 у Жулянах.

За його словами, американські посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер повинні були прилетіти в Бориспіль на літаку після візиту до Москви вже 5 вересня.

"Найцікавіше в цьому реченні те, що вони мали прилетіти в Бориспіль на літаку. Це було на етапі узгодження. Американці сумнівались, але були досить близькі, щоб погодитись", — зазначив Гончаренко.

Він каже, що російський диктатор Володимир Путін посилає сигнал США, що домовлятися він не буде.

"Очевидно, що він також в курсі ідеї того, що Віткофф та Кушнер мали прилетіти з Москви до Києва", — додав нардеп.

Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, 4 вересня російський дрон вдарив по центральній будівлі СБУ в Києві, яка розташована неподалік Софійського собору. БпЛА був спрямований в кабінет керівник Служби. Зеленський доручив підготувати відповідь на атаку.

А 3 вересня уламки російських дронів впали в Голосіївському, Дарницькому, Святошинському та Солом’янському районах Києва. Внаслідок обстрілів постраждали 14 людей. Зокрема, ворог пошкодив автомобілі та будинок.