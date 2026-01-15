Видео
Коваленко раскрыл реальное состояние энергетики в Киеве

Коваленко раскрыл реальное состояние энергетики в Киеве

Дата публикации 15 января 2026 22:41
Состояние энергетики в Киеве - данные Коваленко
Сергей Коваленко. Фото: Facebook Сергея Коваленко

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что ситуация с электроснабжением в Киеве после последнего массированного обстрела усложнилась одинаково как на правом, так и на левом берегу столицы. По его словам, пока невозможно определить, где именно стабилизация происходит сложнее, ведь все поврежденные энергетические объекты взаимосвязаны между собой.

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

Читайте также:

Состояние энергетики в Киеве

Коваленко отметил, что энергетики ожидают восстановления инфраструктуры и работают в чрезвычайно тяжелых условиях. Аварийные бригады работают круглосуточно — по 12-16 часов на морозе и сильном ветре. Он подчеркнул, что именно эти люди фактически держат город в рабочем состоянии, обеспечивая его базовое функционирование.

Комментируя заявление президента о введении чрезвычайной ситуации в энергетике, руководитель Yasno отметил, что ключевым элементом этого решения является создание координационного штаба. По его мнению, главным вызовом для энергосистемы, которая является чрезвычайно сложной, остается синхронизация действий между всеми участниками процесса.

По словам Коваленко, первое заседание штаба состоялось уже на следующий день после объявления, и он ожидает от его работы не столько радикальных изменений, сколько улучшения координации и скорости принятия решений. Именно оперативность, по его убеждению, может существенно повлиять на стабилизацию ситуации с электроснабжением в столице.

В то же время, несмотря на сложную ситуацию в энергетике, большинство супермаркетов в Киеве продолжают работать. Хотя ритейлеры сообщают о локальных трудностях, полного закрытия торговых сетей не произошло.

Напомним, что до этого стало известно, что премьер Юлия Свириденко анонсировала усиление защиты энергосистемы и раскрыла, как планируют это сделать.

Также в ДТЭК дали объяснение, почему в Киеве нет света по 12 часов.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
