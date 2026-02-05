Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Ковзанка на тротуарах та дорогах — Київ через неприбраний сніг у колапсі

Ковзанка на тротуарах та дорогах — Київ через неприбраний сніг у колапсі

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 11:55
Погода у Києві — у столиці нерозчищені дороги та ожеледиця
Нерозчищені дороги у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві критична ситуація на дорогах, тротуарах та зупинках через ожеледицю та лід. Там нерозчищені ділянки і кількість травм у столиці зросла.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет. 

Реклама
Читайте також:

Нерозчищені дороги у Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко раніше доручив головам РДА терміново очистити зупинки, тротуари й дороги від льоду. Однак наразі ситуація в місті критична.

У Києві не розчищають дороги 5 лютого
Непочищені дороги у Києві. Фото: Новини.LIVE
У Києві сильна ожеледиця
Засніжені дороги у столиці. Фото: Новини.LIVE
Ожеледиця у Києві 5 лютого
Дороги у Києві 5 лютого. Фото: Новини.LIVE
Стан доріг у Києві 5 лютого
Стан доріг у Києві. Фото: Новини.LIVE
Нерозчищені дороги у Києві
Нерозчищені дороги у Києві 5 лютого. Фото: Новини.LIVE
Який стан доріг у Києві
Автомобілі на засніженій дорозі. Фото: Новини.LIVE
Погода у Києві 5 лютого
Засніжені дороги у Києві. Фото: Новини.LIVE

За словами місцевих мешканців, чим далі від центру міста, тим гірший стан доріг і тротуарів. 

Погода у Києві 5 лютого

Синоптики розповіли, що у четвер в Києві потеплішає, однак посилиться сніг, на дорогах — ожеледиця.

Упродовж дня температура повітря в столиці коливатиметься в межах -4...-6 °С. 

Нагадаємо, раніше кияни скаржились на збільшення кількості травм через ожеледицю і лід на дорогах. За їхніми словами, там неможливо зробити рентген через відсутність генераторів. 

Водночас Гідрометцентр попередив про нові морози в Україні сьогодні. Крім того, у більшості областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Віталій Кличко погода Київ сніг травма лід
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації