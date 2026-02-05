Погода у Києві — у столиці нерозчищені дороги та ожеледиця

Нерозчищені дороги у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві критична ситуація на дорогах, тротуарах та зупинках через ожеледицю та лід. Там нерозчищені ділянки і кількість травм у столиці зросла.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Нерозчищені дороги у Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко раніше доручив головам РДА терміново очистити зупинки, тротуари й дороги від льоду. Однак наразі ситуація в місті критична.

Непочищені дороги у Києві. Фото: Новини.LIVE

Засніжені дороги у столиці. Фото: Новини.LIVE

Дороги у Києві 5 лютого. Фото: Новини.LIVE

Стан доріг у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нерозчищені дороги у Києві 5 лютого. Фото: Новини.LIVE

Автомобілі на засніженій дорозі. Фото: Новини.LIVE

Засніжені дороги у Києві. Фото: Новини.LIVE

За словами місцевих мешканців, чим далі від центру міста, тим гірший стан доріг і тротуарів.

Погода у Києві 5 лютого

Синоптики розповіли, що у четвер в Києві потеплішає, однак посилиться сніг, на дорогах — ожеледиця.

Упродовж дня температура повітря в столиці коливатиметься в межах -4...-6 °С.

Нагадаємо, раніше кияни скаржились на збільшення кількості травм через ожеледицю і лід на дорогах. За їхніми словами, там неможливо зробити рентген через відсутність генераторів.

Водночас Гідрометцентр попередив про нові морози в Україні сьогодні. Крім того, у більшості областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

