Погода в Киеве — в столице нерасчищенные дороги и гололедица

Нерасчищенные дороги в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве критическая ситуация на дорогах, тротуарах и остановках из-за гололеда и льда. Там нерасчищенные участки и количество травм в столице возросло.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Городской голова Киева Виталий Кличко ранее поручил главам РГА срочно очистить остановки, тротуары и дороги от льда. Однако на данный момент ситуация в городе критическая.

По словам местных жителей, чем дальше от центра города, тем хуже состояние дорог и тротуаров.

Погода в Киеве 5 февраля

Синоптики рассказали, что в четверг в Киеве потеплеет, однако усилится снег, на дорогах — гололедица.

В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться в пределах -4...-6 °С.

Напомним, ранее киевляне жаловались на увеличение количества травм из-за гололеда и льда на дорогах. По их словам, там невозможно сделать рентген из-за отсутствия генераторов.

В то же время Гидрометцентр предупредил о новых морозах в Украине сегодня. Кроме того, в большинстве областей днем местами порывы 15-20 м/с.

