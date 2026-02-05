Погода в Киеве — в столице нерасчищенные дороги и гололедица

Каток на тротуарах и дорогах — Киев из-за неубранного снега в коллапсе
В Киеве критическая ситуация на дорогах, тротуарах и остановках из-за гололеда и льда. Там нерасчищенные участки и количество травм в столице возросло.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.
Нерасчищенные дороги в Киеве
Городской голова Киева Виталий Кличко ранее поручил главам РГА срочно очистить остановки, тротуары и дороги от льда. Однако на данный момент ситуация в городе критическая.
По словам местных жителей, чем дальше от центра города, тем хуже состояние дорог и тротуаров.
Погода в Киеве 5 февраля
Синоптики рассказали, что в четверг в Киеве потеплеет, однако усилится снег, на дорогах — гололедица.
В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться в пределах -4...-6 °С.
Напомним, ранее киевляне жаловались на увеличение количества травм из-за гололеда и льда на дорогах. По их словам, там невозможно сделать рентген из-за отсутствия генераторов.
В то же время Гидрометцентр предупредил о новых морозах в Украине сегодня. Кроме того, в большинстве областей днем местами порывы 15-20 м/с.
