Погода у Києві — в столиці багато травмованих через лід

У Києві ситуація залишається критичною через неприбраний лід на обочинах та тротуарах. Багато людей травмуються і травмпункти переповнені.

Про це повідомляє кореспондент Дмитро Шеремет в ефірі "Київського часу".

У Києві люди травмуються через погодні умови

Раніше мер столиці Віталій Кличко доручив головам РДА терміново очистити зупинки, тротуари й дороги від льоду, однак у районах столиці ситуація залишається критичною.

Так, у Голосіївському районі 73-річна киянка отримала тяжкі травми, просто йдучи по хліб. За її словами, комунальників на місці не було, а дістатися травмпункту фізично неможливо через ожеледицю.

У Деснянському та Дніпровському районах люди змушені ходити проїжджою частиною, бо на тротуарах утворилася суцільна ковзанка. Водночас місцеві розповідають про переповнені травмпункти. За їхніми словами, там неможливо зробити рентген через відсутність генераторів.

Однак найгірша ситуація — на зупинках громадського транспорту. Для людей з інвалідністю нечищений лід став непереборною перешкодою.

Кияни оцінюють роботу комунальних служб у середньому на 5 з 10 і зазначають: чим далі від центру міста, тим гірший стан доріг і тротуарів.

Нагадаємо, раніше жителі Берестейського проспекту розповіли, як живуть у критичних умовах. Вони вже понад два тижні перебувають без тепла та із затопленим укриттям.

Крім того, 4 лютого росіяни атакували Київ ударними дронами. Внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали житлові будинки, а на місцях виникли пожежі.