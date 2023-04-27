Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Казацкое прошлое Оболонского острова: в Киеве нашли уникальные достопримечательности arrow

Казацкое прошлое Оболонского острова: в Киеве нашли уникальные достопримечательности

27 апреля 2023 05:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Казацкое прошлое Оболонского острова: в Киеве нашли уникальные достопримечательности
Археологические памятки свидетельствуют о казацком прошлом. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На Оболонском острове в Киеве обнаружили археологические памятки старославянских времен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила столичная активистка и руководительница ОО "Почайна" Аннабелла Морина.

Читайте также:

По ее словам, во время строительных работ на острове была найдена казацкая трубка, лунница с эмалью III–VIII веков, керамика, монеты, а также пули от мушкетов.

Морина отметила на необходимости дальнейших исследований, которые перед началом строительства не проводились.

Достопримечательности свидетельствуют о казацком прошлом Оболонского острова. Фото: скриншот

Активисты и археологи теперь требуют скорейшего доступа к территории.

Напомним, французские археологи открыли ранее неизвестное захоронение времен античного города Лютеция. Участок старинного некрополя не был нарушен многочисленными строительными работами и сохранился в неизменном виде.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас