Казацкое прошлое Оболонского острова: в Киеве нашли уникальные достопримечательности
На Оболонском острове в Киеве обнаружили археологические памятки старославянских времен.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила столичная активистка и руководительница ОО "Почайна" Аннабелла Морина.
По ее словам, во время строительных работ на острове была найдена казацкая трубка, лунница с эмалью III–VIII веков, керамика, монеты, а также пули от мушкетов.
Морина отметила на необходимости дальнейших исследований, которые перед началом строительства не проводились.
Активисты и археологи теперь требуют скорейшего доступа к территории.
Напомним, французские археологи открыли ранее неизвестное захоронение времен античного города Лютеция. Участок старинного некрополя не был нарушен многочисленными строительными работами и сохранился в неизменном виде.