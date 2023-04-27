Казацкое прошлое Оболонского острова: в Киеве нашли уникальные достопримечательности

Археологические памятки свидетельствуют о казацком прошлом. Фото: скриншот

На Оболонском острове в Киеве обнаружили археологические памятки старославянских времен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила столичная активистка и руководительница ОО "Почайна" Аннабелла Морина.

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По ее словам, во время строительных работ на острове была найдена казацкая трубка, лунница с эмалью III–VIII веков, керамика, монеты, а также пули от мушкетов.

Морина отметила на необходимости дальнейших исследований, которые перед началом строительства не проводились.

Достопримечательности свидетельствуют о казацком прошлом Оболонского острова. Фото: скриншот

Активисты и археологи теперь требуют скорейшего доступа к территории.

Напомним, французские археологи открыли ранее неизвестное захоронение времен античного города Лютеция. Участок старинного некрополя не был нарушен многочисленными строительными работами и сохранился в неизменном виде.