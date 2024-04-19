Краще залишитися вдома — у Києві оголосили перший рівень небезпеки через погоду

Люди у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві оголосили перший рівень небезпечності через погіршення погодних умов. Очікуються сильні пориви вітру до 20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Telegram у п'ятницю, 19 квітня.

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"У найближчу годину з утриманням до кінця дня 19 квітня пориви вітру 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.

Допис Укргідрометцентру. Фото: t.me/uhmc2022

Оголошено жовтий (перший) рівень небезпечності.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські Карпати, попри квітень за вікном, замело снігом. На високогір'ї триматиметься морозна погода та йтиме сніг.

Також 15 квітня Україну накрила сильна негода, внаслідок чого рятувальники 73 рази залучались до ліквідації її наслідків. Через погіршення погодних умов було знеструмлено 130 населених пунктів у трьох областях.