Краще залишитися вдома — у Києві оголосили перший рівень небезпеки через погоду
У Києві оголосили перший рівень небезпечності через погіршення погодних умов. Очікуються сильні пориви вітру до 20 м/с.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Telegram у п'ятницю, 19 квітня.
Небезпечні метеорологічні явища по Київщині
"У найближчу годину з утриманням до кінця дня 19 квітня пориви вітру 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.
Оголошено жовтий (перший) рівень небезпечності.
Нагадаємо, українські Карпати, попри квітень за вікном, замело снігом. На високогір'ї триматиметься морозна погода та йтиме сніг.
Також 15 квітня Україну накрила сильна негода, внаслідок чого рятувальники 73 рази залучались до ліквідації її наслідків. Через погіршення погодних умов було знеструмлено 130 населених пунктів у трьох областях.
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