Лучше остаться дома — в Киеве объявили первый уровень опасности из-за погоды

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве объявили первый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий. Ожидаются сильные порывы ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Telegram в пятницу, 19 апреля.

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"В ближайший час с удержанием до конца дня 19 апреля порывы ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Сообщение Укргидрометцентра. Фото: t.me/uhmc2022

Объявлен желтый (первый) уровень опасности.

Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, украинские Карпаты, несмотря на апрель за окном, замело снегом. На высокогорье будет держаться морозная погода и снег.

Также 15 апреля Украину накрыло сильное ненастье, в результате чего спасатели 73 раза привлекались к ликвидации ее последствий. Из-за ухудшения погодных условий было обесточено 130 населенных пунктов в трех областях.