Лучше остаться дома — в Киеве объявили первый уровень опасности из-за погоды
В Киеве объявили первый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий. Ожидаются сильные порывы ветра до 20 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр в Telegram в пятницу, 19 апреля.
Опасные метеорологические явления в Киевской области
"В ближайший час с удержанием до конца дня 19 апреля порывы ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Объявлен желтый (первый) уровень опасности.
Напомним, украинские Карпаты, несмотря на апрель за окном, замело снегом. На высокогорье будет держаться морозная погода и снег.
Также 15 апреля Украину накрыло сильное ненастье, в результате чего спасатели 73 раза привлекались к ликвидации ее последствий. Из-за ухудшения погодных условий было обесточено 130 населенных пунктов в трех областях.
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