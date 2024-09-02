Обстріл Києва 2 вересня - пошкодження мечеті

Пошкодження мечеті у Києві. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок російської атаки на Київ зранку 2 вересня пошкоджено будівлю Духовного управління мусульман Криму, де розташована мечеть.

Наслідки руйнування і думки кримських татар — в матеріалі Новини.LIVE.

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Ісламський культурний центр у Києві діє після окупації Криму і молитися до цієї мечеті приходять кримські татари, які переїхали на підконтрольну Україні територію. Зазвичай на ранкову молитву приходять понад 50 людей.

Ворожий обстріл 2 вересня був рано, і в приміщенні нікого не було. Однак сама будівля постраждала — вибито майже всі вікна, пошкоджено меблі. Крім того, постраждав швейний цех, який тут відкрили за підтримки Туреччини для навчання мусульманок.

Прибирання наслідків ворожого обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджена мечеть у Києві. Фото: Новини.LIVE

Кримські татари прибирають наслідки руйнування мечеті. Фото: Новини.LIVE

Вірян закликали прийти і допомогти з прибиранням. Кілька десятків людей відгукнулися і допомагали фізично, а всі інші можуть надсилати гроші на картку. Заступник верховного муфтія Криму Вадим Дашевський впевнений, що віряни цього центру допоможуть і спільними зусиллями відновлять приміщення.

"Стеля, вікна, уламки — все будемо прибирати і відновлювати. Ми ще не відкривали банку, а нам вже писали в соцмережах, що готові допомогти. Ми відкрили збір", — сказав Дашевський.

Серед тих, хто прийшов допомагати, був і колишній політв'язень Ісмаїл Рамазанов. Він запевняє, що такий обстріл обгворюють у Криму і кримські татари будуть мститися.

"Ми відбудуємо і ще багато свят проведемо в цій будівлі, але не здамося, й окупант це знає. Весь Крим обурений. Інформації з Криму приходить багато, і люди, які слідкують за мною і діяльністю нашої муфтія, обурені. І спротив окупації в Криму після сьогоднішнього буде посилюватися. Росіяни мають зрозуміти, що такими діями вони тільки обурили корінне населення Криму", — сказав Рамазанов.