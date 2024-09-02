Ракетна атака на Київ — кількість постраждалих зросла до трьох

У Києві зросла кількість постраждалих через ракетну атаку
2 вересня 2024 10:49
Ліквідація наслідків. Фото: Новини.LIVE
Російські окупанти вранці у понеділок, 2 вересня, завдали ракетного удару по Києву. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу збільшилася до трьох.
Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.
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"Станом на зараз відомо про трьох постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю", — йдеться у повідомленні.
У КМВА зазначили, що одному мешканцю столиці надали медичну допомогу на місці, а ще дві людини були ушпиталені.
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