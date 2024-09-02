Ракетна атака на Київ — кількість постраждалих зросла до трьох

Ліквідація наслідків. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти вранці у понеділок, 2 вересня, завдали ракетного удару по Києву. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу збільшилася до трьох.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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"Станом на зараз відомо про трьох постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю", — йдеться у повідомленні.

У КМВА зазначили, що одному мешканцю столиці надали медичну допомогу на місці, а ще дві людини були ушпиталені.