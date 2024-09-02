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Крым возмущен, и будет сопротивление оккупации — крымские татары о повреждении мечети в Киеве

2 сентября 2024 16:30
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Обстрел Киева 2 сентября – повреждение мечети
Повреждение мечети в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

В результате российской атаки на Киев утром 2 сентября повреждено здание Духовного управления мусульман Крыма, где расположена мечеть.

Последствия разрушения и мнения крымских татар — в материале Новини.LIVE.

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Утренний обстрел Киева 2 сентября

Исламский культурный центр в Киеве действует после оккупации Крыма, и молиться в эту мечеть приходят крымские татары, переехавшие на подконтрольную Украине территорию. Обычно на утреннюю молитву приходят более 50 человек.

Вражеские обстрелы 2 сентября были рано, и в помещении никого не было. Однако само здание пострадало — выбиты почти все окна, повреждена мебель. Кроме того, пострадал швейный цех, который здесь был открыт при поддержке Турции для обучения мусульманок.

обстрел Киева 2 сентября
Уборка последствий вражеских обстрелов. Фото: Новини.LIVE
повреждение мечеты
Поврежденная мечеть в Киеве. Фото: Новини.LIVE
обстрел Киева 2 сентября
Крымские татары убирают последствия разрушения мечети. Фото: Новини.LIVE

Верующих призывали прийти и помочь с уборкой. Несколько десятков человек откликнулись и помогали физически, а все остальные могут отправлять деньги на карту. Заместитель верховного муфтия Крыма Вадим Дашевский уверен, что верующие этого центра помогут и совместными усилиями восстановят помещение.

"Потолок, окна, обломки — все будем убирать и восстанавливать. Мы еще не открывали банку, а нам уже писали в соцсетях, что готовы помочь. Мы открыли сбор", — сказал Дашевский.

Среди пришедших помогать был и бывший политзаключенный Исмаил Рамазанов. Он уверяет, что такой обстрел оговаривают в Крыму и крымские татары будут мстить.

"Мы отстроим и еще много праздников проведем в этом здании, но не сдадимся, и оккупант это знает. Весь Крым возмущен. Информация из Крыма приходит, и многие люди, которые следят за мной и деятельностью нашего муфтия, возмущены. И сопротивление оккупации в Крыму после сегодняшнего будет усиливаться. Россияне должны понять, что такими действиями они только возмутили коренное население Крыма", — сказал Рамазанов.

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