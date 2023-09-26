Куди дивиться влада Києва? Мінкульт вимагає зупинити знесення будинку у буферній зоні ЮНЕСКО

Знесення будинку по вул. Рейтерська, 37. Фото: facebook.com/AmiDPerov

Мінкульт вимагає припинити нелегальні дії на вулиці Рейтарській, 37 у Києві. Тут уточнили, що це є явним порушенням Закону України "Про захист культурної спадщини" та статті 37-2, яка зобов'язує враховувати рекомендації Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО перед початком робіт у буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини.

Про це повідомляє Мінкульт.

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Що вимагає Мікульт

Повідомляється, що наразі відбувається засідання Експертної комісії з питань обліку об'єктів культурної спадщини МКІП, під час якого планується переглянути статус пам'ятника на вул. Рейтарська, 37.

У Мінкульті уточнили, що, очевидно, поточні незаконні роботи, що проводяться паралельно із засіданням, здійснюються свідомо з метою руйнування матеріальної структури історичної садиби в Києві.

Варто зазначити, що Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО не давав згоди на проведення таких робіт, оскільки забудовник не повідомив Комітет та не отримав відповідних рекомендацій.

Що відбувається на вулиці Рейтерська, 37

У вівторок, 26 вересня, на вулиці Рейтарській, 37, всупереч запереченням ЮНЕСКО, знову розпочали демонтаж історичної пам'ятки — будинку Київського повітового земства 1913 року. Раніше Консультативна рада Департаменту з охорони культурної спадщини затвердила проєкт з реставрації будинку з демонтажем дворової частини, але для цього будівельнику потрібно було отримати дозвіл від ЮНЕСКО, що не було зроблено.

Нагадаємо, що Міський київський стадіон "Арсенал" знову опинився під загрозою зникнення. Важливу історичну спортивну арену можуть забудувати вже найближчим часом.

Також ми повідомляли, що у Києві на Подолі розпочали незаконний демонтаж даху 200-річної будівлі. Жодних дозволів на такі дії у робітників немає, проте влада залишається бездіяльною.