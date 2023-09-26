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Куда смотрят власти Киева? Минкульт требует остановить снос дома в буферной зоне ЮНЕСКО

26 сентября 2023 17:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Куда смотрят власти Киева? Минкульт требует остановить снос дома в буферной зоне ЮНЕСКО
Снос дома на улице Рейтарская, 37. Фото: facebook.com/AmiDPerov
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Минкульт требует прекратить нелегальные действия на улице Рейтарской, 37 в Киеве. Здесь уточнили, что  это является явным нарушением Закона Украины "О защите культурного наследия" и статьи 37-2, которая обязывает учитывать рекомендации Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО перед началом работ в буферной зоне объекта всемирного наследия.

Об этом сообщает Минкульт.

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Сообщается, что в настоящее время проходит заседание Экспертной комиссии по вопросам учета объектов культурного наследия МКИП, в ходе которого планируется пересмотреть статус памятника на ул. Рейтарская, 37.

В Минкульте уточнил, что по всей видимости текущие незаконные работы, проводимые параллельно с заседанием, осуществляются сознательно с целью разрушения материальной структуры исторической усадьбы в Киеве.

Стоит отметить, что Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО не давал согласия на проведение таких работ, поскольку застройщик не уведомил Комитет и не получил соответствующих рекомендаций.

Что происходит на улице Рейтарской, 37

Во вторник, 26 сентября на улице Рейтарской, 37, вопреки возражениям ЮНЕСКО, вновь приступили к демонтажу исторического памятника — дома Киевского уездного земства 1913 года. Раньше Консультативный совет Департамента по охране культурного наследия утвердил проект по реставрации дома с демонтажем дворовой части, но для этого строителю требовалось получить разрешение от ЮНЕСКО, что не было сделано.

Напомним, что Городской киевский стадион "Арсенал" снова оказался под угрозой исчезновения. Важную историческую спортивную арену могут застроить уже в ближайшее время.

Также мы сообщали, что в Киеве на Подоле начали незаконный демонтаж крыши 200-летнего здания. Никаких разрешений на такие действия у рабочих нет, однако власть остается бездейственной.

 

 

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