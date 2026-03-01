Куди піти у Києві — стартував тиждень мистецьких подій 2-8 березня

Куди піти у Києві 2-8 березня — розпочався тиждень мистецьких подій
У Києві упродовж 2-8 березня буде чимало мистецьких подій у музеях, театрах та бібліотеках. Серед них — арттерапія для людей з інвалідністю в Київському літературно-меморіальному музеї Максима Рильського, а також заплановані заходи з інформаційної та цифрової безбар'єрності.
Куди піти у Києві 2-8 березня
Цього тижня у стоолиці відбудеться багато різних мистецьких подій. Так, у театрах жителям та гостям Києва можна відвідати:
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра. Головна сцена:
- 7 березня — "Лікар Айболить", мюзикл,
- 8 березня — "Звідки беруться діти?", дослідження.
Дитячий простір:
- 4 березня — "Снігова Королева", музична подорож,
- 7 березня — "Обережно, незнайомець!", інтерактивна казка для найменших.
Київський академічний театр "Колесо":
- 3 березня о 18:00 – "Пристрасті дому пана Г.-П.",
- 4 та 5 березня о 18:00 – "Випадок у "Готелі дю Комерс",
- 6 березня о 18:00 – "Два аромати троянди",
- 7 та 8 березня о 14:00 – "У Києві, на Подолі.., або "Гдє ві сохнітє бєльйо?",
- 7 та 8 березня о 18:00 – "Flower boom" (Квітковий бум).
Київська опера:
- 5 березня о 18:00 — концерт солістів театру до 212-х роковин Т. Шевченка "… землякам моїм в Украйні і не в Украйні…",
- 6 березня о 18:00 — балет на 2 дії "Сойчине крило",
- 7 березня о 17:00 — концерт солістів у супроводі симфонічного оркестру "Весна у великому місті",
- 8 березня о 17:00 – Балети на одну дію "Далеко по сусідству / Історії у стилі Танго".
"Київський академічний театр на Печерську":
- 4 березня — прем'єра - "ShitДевр", комедія за мотивами п'єси Кокі Мітані "Акдемія сміху", реж. - Денис Мартинов,
- 5 березня — прем'єра - "ShitДевр", комедія за мотивами п'єси Кокі Мітані "Акдемія сміху"реж. - Денис Мартинов,
- 6 березня — "Камінний господар", романтична легенда, реж. - Ольга Ларіна,
- 7 березня — "Мистецтво домовлятися", комедійний соціальний мюзикл, реж. - Ольга Ларіна, Денис Мартинов,
- 8 березня — "Арлекіно", комедія масок (вистава студентів акторського курсу засл.арт, України О.Лазовіч).
Національна оперета України:
- 3 березня о 18:00 – Вистава "В джазі тільки дівчата",
- 4 березня о 18:00 – Вистава "Френк Сінатра",
- 6 березня о 18:00 – Вистава "Тобі Коханій",
- 7 березня о 17:00 – Вистава "Тобі Коханій",
- 8 березня о 17:00 – Вистава "Цілуй мене, Кет!".
У музеях також очікуєть низка подій.
Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва
- постійнодіючі виставки: Виставка "Щоденники війни" (спільно з Музеєм "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова); Виставка одного експоната "Київські традиції, що оживають: кавування",
- віртуальні екскурсії: "Бабин Яр. Віртуальний спогад"; "Хрещатик 1913 року"; "Ціна свободи".
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:
- 7 березня о 12:00 — Кураторська екскурсія виставкою "ВІДОМІ/У КАДРІ/ВДОМА: Київ і Кияни на фото Миколи Озерова",
- постійнодіючі виставки: Виставка "ВІДОМІ/У КАДРІ/ВДОМА: Київ і Кияни на фото Миколи Озерова";
- виставка "СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9". Екскурсія з кінопереглядом виставкою щодня від середи до неділі о 14:00.
Музей української діаспори:
- з 6 березня до 5 квітня – персональна виставка української художниці Лесі Бабляк "Жити життя",
- постійнодіючі виставки: виставка "Я вернусь до своєї Вітчизни…"; виставка "Наш Сікорський"
Державний політехнічний музей імені Бориса Патона:
- 4 березня – Благодійний середа спільно з Карітас Київ та "ЯМаріуполь",
- з 2 до 6 березня – виставка "Наше Підґрунтя". Проєкт ГО Спілки архітекторів України розповідає про археологічні знахідки під час будівництва метро,
- оглядові та тематичні екскурсії на запит.
Хто цікавиться літературою та любиить читати, може відвідати події на будь-які вподобання у бібліотеках Києва.
Центральна районна бібліотека "Печерська":
- 3 березня о 14:00 — розмовний клуб української мови "Мовна скарбниця",
- 5 березня о 15.00 — кінозал запрошує на перегляд художнього фільму (за наявності світла),
- з 2 до 8 березня — художня виставка талановитих аматорів "Калейдоскоп талантів".
Бібліотека "Світогляд":
- 5 березня о 14:00 — розмовний клуб української мови "Українська — це круто!",
- постійнодіючі виставки – Етнографічний простір вишивки та побуту; Киргизький куточок "Кут ене босогосу"; Кімната-музей Д.М.Гнатюка; Виставка парфумів "Парфум — краса, яку не бачить око"; Виставка української порцеляни "Світ крихкої краси". Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.
Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:
- з 1 до 15 березня — книжкова виставка "Анджей Вайда у театрі і кіно" ( до 100-річчя видатного польського режисера),
- 3 до 19 березня — книжкова виставка "Барви жіночої душі" до Міжнародного дня прав жінок і миру,
- 3 березня — навчання по роботі зі смартфоном "Смартфон: зручно, просто, корисно",
- 4 березня о 16:00 — театральна вистава майстерні Лазовіч "Райко",
- 4 березня о 10:30 — творча зустріч із відомим сучасним дитячим письменником Іваном Андрусяком,
- 4 березня — книжкова виставка "Гоголь між реальністю та фантазією",
- 4 березня о 15:00 — зустріч-лекція "Як зберегти своє здоров’я та профілактувати в сучасних реаліях",
- 5, 6 та 7 березня о 16:00 — театральна вистава майстерні Лазовіч "Марлен Дітріх. Моя весна",
- 5 березня о 14:00 –—"Шлях до себе: методики самодопомоги",
- 7 березня — поетичні читання різними мовами "Поет, якого читає світ" (до дня народження Тараса Григоровича Шевченка),
- до 11 березня — книжкова виставка "Український прозаїк історичних бестселерів" — до 125-річчя від дня народження С. Скляренка,
- щопонеділка о 14:00 — перегляди фільмів мовою оригіналу,
- щочетверга о 14:00 — арт-терапевтичні зустрічі з психологом Юлією Фоміних,
- щосуботи об 11:00 — English Speaking Club.
Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:
- 4 березня — "90 років від часу виходу роману Е. М. Ремарка "Три товариші"". Стрим з Братусем Іваном Вікторовичем, заступником декана з науково-методичної та навчальної роботи Факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету ім. Б. Грінченка,
- 6 березня — книжкова виставка до 95 років від дня народження Олександра Івановича Білаша (композитор) "Мелодія, що стала душею: Творчий світ Олександра Білаша",
- 7 березня — книжкова виставка до Міжнародного жіночого дня "Жінки, які змінили світ: Чому ми святкуємо 8 березня",
- протягом місяця: Гра в настільні ігри "Ігродень у молодіжній",
- щопонеділка та щосереди о 12:00 — курс лекцій і практичні заняття "Мобільна грамотність" Смартфон для дорослих,
- щовівторка з 11:30 до 13:00 — практичні заняття "Уроки малювання олівцем або в техніці акварель",
- щосереди о 12:00 — бібліографічні огляди нових надходжень "Літературні новинки",
- щочетверга о 12:00 — Курси з української мови "Яке прекрасне рідне слово".
