Куди піти у Києві — стартував тиждень мистецьких подій 2-8 березня

Дівчина в галереї. Фото: КМДА

У Києві упродовж 2-8 березня буде чимало мистецьких подій у музеях, театрах та бібліотеках. Серед них — арттерапія для людей з інвалідністю в Київському літературно-меморіальному музеї Максима Рильського, а також заплановані заходи з інформаційної та цифрової безбар'єрності.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Департаменті культури КМДА.

Реклама

Читайте також:

Куди піти у Києві 2-8 березня

Цього тижня у стоолиці відбудеться багато різних мистецьких подій. Так, у театрах жителям та гостям Києва можна відвідати:

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра. Головна сцена:

7 березня — "Лікар Айболить", мюзикл,

8 березня — "Звідки беруться діти?", дослідження.

Дитячий простір:

4 березня — "Снігова Королева", музична подорож,

7 березня — "Обережно, незнайомець!", інтерактивна казка для найменших.

Київський академічний театр "Колесо":

3 березня о 18:00 – "Пристрасті дому пана Г.-П.",

4 та 5 березня о 18:00 – "Випадок у "Готелі дю Комерс",

6 березня о 18:00 – "Два аромати троянди",

7 та 8 березня о 14:00 – "У Києві, на Подолі.., або "Гдє ві сохнітє бєльйо?",

7 та 8 березня о 18:00 – "Flower boom" (Квітковий бум).

Київська опера:

5 березня о 18:00 — концерт солістів театру до 212-х роковин Т. Шевченка "… землякам моїм в Украйні і не в Украйні…",

6 березня о 18:00 — балет на 2 дії "Сойчине крило",

7 березня о 17:00 — концерт солістів у супроводі симфонічного оркестру "Весна у великому місті",

8 березня о 17:00 – Балети на одну дію "Далеко по сусідству / Історії у стилі Танго".

"Київський академічний театр на Печерську":

4 березня — прем'єра - "ShitДевр", комедія за мотивами п'єси Кокі Мітані "Акдемія сміху", реж. - Денис Мартинов,

5 березня — прем'єра - "ShitДевр", комедія за мотивами п'єси Кокі Мітані "Акдемія сміху"реж. - Денис Мартинов,

6 березня — "Камінний господар", романтична легенда, реж. - Ольга Ларіна,

7 березня — "Мистецтво домовлятися", комедійний соціальний мюзикл, реж. - Ольга Ларіна, Денис Мартинов,

8 березня — "Арлекіно", комедія масок (вистава студентів акторського курсу засл.арт, України О.Лазовіч).

Національна оперета України:

3 березня о 18:00 – Вистава "В джазі тільки дівчата",

4 березня о 18:00 – Вистава "Френк Сінатра",

6 березня о 18:00 – Вистава "Тобі Коханій",

7 березня о 17:00 – Вистава "Тобі Коханій",

8 березня о 17:00 – Вистава "Цілуй мене, Кет!".

У музеях також очікуєть низка подій.

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва

постійнодіючі виставки: Виставка "Щоденники війни" (спільно з Музеєм "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова); Виставка одного експоната "Київські традиції, що оживають: кавування",

віртуальні екскурсії: "Бабин Яр. Віртуальний спогад"; "Хрещатик 1913 року"; "Ціна свободи".

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

7 березня о 12:00 — Кураторська екскурсія виставкою "ВІДОМІ/У КАДРІ/ВДОМА: Київ і Кияни на фото Миколи Озерова",

постійнодіючі виставки: Виставка "ВІДОМІ/У КАДРІ/ВДОМА: Київ і Кияни на фото Миколи Озерова";

виставка "СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9". Екскурсія з кінопереглядом виставкою щодня від середи до неділі о 14:00.

Музей української діаспори:

з 6 березня до 5 квітня – персональна виставка української художниці Лесі Бабляк "Жити життя",

постійнодіючі виставки: виставка "Я вернусь до своєї Вітчизни…"; виставка "Наш Сікорський"

Державний політехнічний музей імені Бориса Патона:

4 березня – Благодійний середа спільно з Карітас Київ та "ЯМаріуполь",

з 2 до 6 березня – виставка "Наше Підґрунтя". Проєкт ГО Спілки архітекторів України розповідає про археологічні знахідки під час будівництва метро,

оглядові та тематичні екскурсії на запит.

Хто цікавиться літературою та любиить читати, може відвідати події на будь-які вподобання у бібліотеках Києва.

Центральна районна бібліотека "Печерська":

3 березня о 14:00 — розмовний клуб української мови "Мовна скарбниця",

5 березня о 15.00 — кінозал запрошує на перегляд художнього фільму (за наявності світла),

з 2 до 8 березня — художня виставка талановитих аматорів "Калейдоскоп талантів".

Бібліотека "Світогляд":

5 березня о 14:00 — розмовний клуб української мови "Українська — це круто!",

постійнодіючі виставки – Етнографічний простір вишивки та побуту; Киргизький куточок "Кут ене босогосу"; Кімната-музей Д.М.Гнатюка; Виставка парфумів "Парфум — краса, яку не бачить око"; Виставка української порцеляни "Світ крихкої краси". Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:

з 1 до 15 березня — книжкова виставка "Анджей Вайда у театрі і кіно" ( до 100-річчя видатного польського режисера),

3 до 19 березня — книжкова виставка "Барви жіночої душі" до Міжнародного дня прав жінок і миру,

3 березня — навчання по роботі зі смартфоном "Смартфон: зручно, просто, корисно",

4 березня о 16:00 — театральна вистава майстерні Лазовіч "Райко",

4 березня о 10:30 — творча зустріч із відомим сучасним дитячим письменником Іваном Андрусяком,

4 березня — книжкова виставка "Гоголь між реальністю та фантазією",

4 березня о 15:00 — зустріч-лекція "Як зберегти своє здоров’я та профілактувати в сучасних реаліях",

5, 6 та 7 березня о 16:00 — театральна вистава майстерні Лазовіч "Марлен Дітріх. Моя весна",

5 березня о 14:00 –—"Шлях до себе: методики самодопомоги",

7 березня — поетичні читання різними мовами "Поет, якого читає світ" (до дня народження Тараса Григоровича Шевченка),

до 11 березня — книжкова виставка "Український прозаїк історичних бестселерів" — до 125-річчя від дня народження С. Скляренка,

щопонеділка о 14:00 — перегляди фільмів мовою оригіналу,

щочетверга о 14:00 — арт-терапевтичні зустрічі з психологом Юлією Фоміних,

щосуботи об 11:00 — English Speaking Club.

Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:

4 березня — "90 років від часу виходу роману Е. М. Ремарка "Три товариші"". Стрим з Братусем Іваном Вікторовичем, заступником декана з науково-методичної та навчальної роботи Факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету ім. Б. Грінченка,

6 березня — книжкова виставка до 95 років від дня народження Олександра Івановича Білаша (композитор) "Мелодія, що стала душею: Творчий світ Олександра Білаша",

7 березня — книжкова виставка до Міжнародного жіночого дня "Жінки, які змінили світ: Чому ми святкуємо 8 березня",

протягом місяця: Гра в настільні ігри "Ігродень у молодіжній",

щопонеділка та щосереди о 12:00 — курс лекцій і практичні заняття "Мобільна грамотність" Смартфон для дорослих,

щовівторка з 11:30 до 13:00 — практичні заняття "Уроки малювання олівцем або в техніці акварель",

щосереди о 12:00 — бібліографічні огляди нових надходжень "Літературні новинки",

щочетверга о 12:00 — Курси з української мови "Яке прекрасне рідне слово".

Зазначимо, раніше у метро Києва з'явилася особлива інсталяція "Мапа Мрій". Кожен охочий може залишити на ній позначку про рідне місто чи село та поділитися особистою історією, пов'язаною з цим місцем.

Водночас Києво-Печерська лавра може стати прихистком для військових. Є багато бійців, які не мають куди повернутися, адже їхній дім зруйнувала Росія.