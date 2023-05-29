Куди впали уламки російських ракет під час денного обстрілу Києва

Гасіння пожежі на місці падіння одного з уламків. Фото: Telegram-канал КМВА

На території Києва виявили шість уламків російської ракети. Найбільше, три, помічені у правобережному Оболонському районі, де один із уламків навіть спричинив невеличку пожежу.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації на своєму Telegram-каналі.

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Правий берег

Після денного ракетного удару по Києву було виявлено шість уламків російських ракет.

Три з них помітили у Оболонському районі столиці:

біля автозаправної станції:

на дорожнє покриття, внаслідок чого сталося займання;

на зелену зону.



Лівий берег

У лівобережній частині також виявили уламки російського озброєння.

У Деснянському районі уламок упав на територію одного із парків.

А у Дніпровському — на дорожнє покриття, причому у кількох місцях.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 травня, вдень російські окупаційні війська вкотре обстріляли ракетами Київ.

Міський голова української столиці Віталій Кличко повідомив про одного постраждалого.

Додамо, що за попередню добу, 28 травня, Сили оборони України знищили рекордну кількість російських безпілотників, аж 61.