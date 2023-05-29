Куда упали обломки российских ракет во время дневного обстрела Киева

Тушение пожара на месте падения одного из обломков. Фото: Telegram-канал КМВА

На территории Киева обнаружили шесть обломков российской ракеты. Больше всего, три, замечены в правобережном Оболонском районе, где один из обломков даже вызвал небольшой пожар.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации на своем Telegram-канале.

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Правый берег

После дневного ракетного удара по Киеву было обнаружено шесть обломков российских ракет.

Три из них заметили в Оболонском районе столицы:

возле автозаправочной станции:

на дорожное покрытие, в результате чего произошло возгорание;

на зеленой зоне.

Левый берег

В левобережной части также были обнаружены обломки российского оружия.

В Деснянском районе обломок упал на территорию одного из парков.

А в Днепровском — на дорожное покрытие, причем в нескольких местах.

Напомним, что сегодня, 29 мая, днем российские оккупационные войска еще раз обстреляли ракетами Киев.

Городской глава украинской столицы Виталий Кличко сообщил об одном пострадавшем.

Добавим, что за предыдущие сутки, 28 мая, Силы обороны Украины уничтожили рекордное количество российских беспилотников, 61.