Роковини Куренівської катастрофи у Києві — причини та наслідки

Куренівська катастрофа 1961 року — наслідки та жертви
В Україні у четвер, 13 березня, 64-ті роковини від Куренівської катастрофи у Києві. Тоді у столиці загинули сотні людей внаслідок дій радянської влади.
Про це розповіли у матеріалі Новини.LIVE.
Куренівська катастрофа у Києві
Так, 13 березня 1961 року вранці величезний потік бруду, мулу і глини з Бабиного Яру прорвав дамбу та затопив житлові райони Куренівки.
За офіційними даними, загинули 145 людей, але радянська влада приховувала реальну кількість, яка може сягати 1500 мешканців Києва. Водночас заборонялися будь-які публікації в пресі щодо катастрофи.
Рятувальники діставали тіла з місця затоплення ще протягом декількох місяців.
Причини трагедії
Після Другої світової війни радянська влада намагалася знищити Бабин Яр, який був місцем масових розстрілів євреїв, ромів, військовополонених та українських націоналістів у 1941–1943 роках. Його засипали землею, а потім використовували як відстійник для відходів цегельних заводів.
Через відсутність належної системи дренажу дамба, яка мала утримувати відходи, не витримала навантаження після весняних дощів.
Які об'єкти постраждали найбільше
Внаслідок прориву дамби десятки трамваїв разом з людьми були поховані під масою з відстійників. Також сотні будівель затопило або вони були зруйновані.
Також внаслідок катастрофи була повністю завалена лікарня №15, а вулиця Кирилівська та Копилівська — залило товстим шаром мулу.
Після цього Бабин Яр повністю засипали, аби унеможливити повторення трагедії. А меморіальна дошка в пам'ять про загиблих була встановлена лише у 2006 році.
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