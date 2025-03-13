Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Куренівська катастрофа 1961 року — наслідки та жертви arrow

Куренівська катастрофа 1961 року — наслідки та жертви

13 березня 2025 06:05
Євгенія Брюховецька - редактор
Роковини Куренівської катастрофи у Києві — причини та наслідки
Постраждалі від катастрофи. Фото: архів СБУ
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні у четвер, 13 березня, 64-ті роковини від Куренівської катастрофи у Києві. Тоді у столиці загинули сотні людей внаслідок дій радянської влади.

Про це розповіли у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Куренівська катастрофа у Києві

Так, 13 березня 1961 року вранці величезний потік бруду, мулу і глини з Бабиного Яру прорвав дамбу та затопив житлові райони Куренівки.

Куренівська трагедія 1961 року: потік грязі змітає трамвайний парк
Перевернуті трамваї з людьми. Фото: відкриті джерела

За офіційними даними, загинули 145 людей, але радянська влада приховувала реальну кількість, яка може сягати 1500 мешканців Києва. Водночас заборонялися будь-які публікації в пресі щодо катастрофи.

Зруйновані будівлі та поховані під мулом вулиці Києва
Потік мулу після прориву. Фото: відкриті джерела

Рятувальники діставали тіла з місця затоплення ще протягом декількох місяців.

Причини трагедії

Після Другої світової війни радянська влада намагалася знищити Бабин Яр, який був місцем масових розстрілів євреїв, ромів, військовополонених та українських націоналістів у 1941–1943 роках. Його засипали землею, а потім використовували як відстійник для відходів цегельних заводів.

Наслідки прориву дамби в Бабиному Яру: місто вкрите товстим шаром мулу
Затоплені вулиці. Фото: відкриті джерела

Через відсутність належної системи дренажу дамба, яка мала утримувати відходи, не витримала навантаження після весняних дощів.

Які об'єкти постраждали найбільше

Внаслідок прориву дамби десятки трамваїв разом з людьми були поховані під масою з відстійників. Також сотні будівель затопило або вони були зруйновані. 

Трагедія, яку приховували: архівні фото Куренівської трагедії
Люди їдуть затопленою вулицею. Фото: відкриті джерела

Також внаслідок катастрофи була повністю завалена лікарня №15, а вулиця Кирилівська та Копилівська — залило товстим шаром мулу.

Київ після Куренівської катастрофи: фото пмасштабів руйнувань
Пошкоджений будинок. Фото: відкриті джерела

Після цього Бабин Яр повністю засипали, аби унеможливити повторення трагедії. А меморіальна дошка в пам'ять про загиблих була встановлена лише у 2006 році.

Моторошні кадри Куренівської катастрофи 1961 року
Люди на місці затоплення. Фото: відкриті джерела

Нагадаємо, у матеріалі Новини.LIVE в день народження Тараса Шевченка розповіли про його внесок в українську історію.

А 10 березня Україна відзначала День Державного Гімну — ми розповідали про походження свята.

Київ трагедія українці історія катастрофа Радянський Союз
Реклама
Реклама
Реклама