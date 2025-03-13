Роковини Куренівської катастрофи у Києві — причини та наслідки

Постраждалі від катастрофи. Фото: архів СБУ

В Україні у четвер, 13 березня, 64-ті роковини від Куренівської катастрофи у Києві. Тоді у столиці загинули сотні людей внаслідок дій радянської влади.

Про це розповіли у матеріалі Новини.LIVE.

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Так, 13 березня 1961 року вранці величезний потік бруду, мулу і глини з Бабиного Яру прорвав дамбу та затопив житлові райони Куренівки.

Перевернуті трамваї з людьми. Фото: відкриті джерела

За офіційними даними, загинули 145 людей, але радянська влада приховувала реальну кількість, яка може сягати 1500 мешканців Києва. Водночас заборонялися будь-які публікації в пресі щодо катастрофи.

Потік мулу після прориву. Фото: відкриті джерела

Рятувальники діставали тіла з місця затоплення ще протягом декількох місяців.

Причини трагедії

Після Другої світової війни радянська влада намагалася знищити Бабин Яр, який був місцем масових розстрілів євреїв, ромів, військовополонених та українських націоналістів у 1941–1943 роках. Його засипали землею, а потім використовували як відстійник для відходів цегельних заводів.

Затоплені вулиці. Фото: відкриті джерела

Через відсутність належної системи дренажу дамба, яка мала утримувати відходи, не витримала навантаження після весняних дощів.

Які об'єкти постраждали найбільше

Внаслідок прориву дамби десятки трамваїв разом з людьми були поховані під масою з відстійників. Також сотні будівель затопило або вони були зруйновані.

Люди їдуть затопленою вулицею. Фото: відкриті джерела

Також внаслідок катастрофи була повністю завалена лікарня №15, а вулиця Кирилівська та Копилівська — залило товстим шаром мулу.

Пошкоджений будинок. Фото: відкриті джерела

Після цього Бабин Яр повністю засипали, аби унеможливити повторення трагедії. А меморіальна дошка в пам'ять про загиблих була встановлена лише у 2006 році.

Люди на місці затоплення. Фото: відкриті джерела

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