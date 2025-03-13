Годовщина Куреневской катастрофы в Киеве - причины и последствия

Куреневская катастрофа 1961 года — последствия и жертвы
В Украине в четверг, 13 марта, 64-я годовщина Куреневской катастрофы в Киеве. Тогда в столице погибли сотни людей в результате действий советской власти.
Об этом рассказали в материале Новини.LIVE.
Куреневская катастрофа в Киеве
Так, 13 марта 1961 года утром огромный поток грязи, ила и глины из Бабьего Яра прорвал дамбу и затопил жилые районы Куреневки.
По официальным данным, погибли 145 человек, но советская власть скрывала реальное количество, которое может достигать 1500 жителей Киева. В то же время запрещались любые публикации в прессе о катастрофе.
Спасатели доставали тела с места затопления еще в течение нескольких месяцев.
Причины трагедии
После Второй мировой войны советская власть пыталась уничтожить Бабий Яр, который был местом массовых расстрелов евреев, ромов, военнопленных и украинских националистов в 1941-1943 годах. Его засыпали землей, а затем использовали как отстойник для отходов кирпичных заводов.
Из-за отсутствия надлежащей системы дренажа дамба, которая должна была удерживать отходы, не выдержала нагрузки после весенних дождей.
Какие объекты пострадали больше всего
В результате прорыва дамбы десятки трамваев вместе с людьми были похоронены под массой из отстойников. Также сотни зданий затопило или они были разрушены.
Также в результате катастрофы была полностью завалена больница №15, а улица Кирилловская и Копыловская — залило толстым слоем ила.
После этого Бабий Яр полностью засыпали, чтобы исключить повторение трагедии. А мемориальная доска в память о погибших была установлена только в 2006 году.
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