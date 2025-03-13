Годовщина Куреневской катастрофы в Киеве - причины и последствия

Пострадавшие от катастрофы. Фото: архив СБУ

В Украине в четверг, 13 марта, 64-я годовщина Куреневской катастрофы в Киеве. Тогда в столице погибли сотни людей в результате действий советской власти.

Об этом рассказали в материале Новини.LIVE.

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Так, 13 марта 1961 года утром огромный поток грязи, ила и глины из Бабьего Яра прорвал дамбу и затопил жилые районы Куреневки.

Перевернутые трамваи с людьми. Фото: открытые источники

По официальным данным, погибли 145 человек, но советская власть скрывала реальное количество, которое может достигать 1500 жителей Киева. В то же время запрещались любые публикации в прессе о катастрофе.

Поток ила после прорыва. Фото: открытые источники

Спасатели доставали тела с места затопления еще в течение нескольких месяцев.

Причины трагедии

После Второй мировой войны советская власть пыталась уничтожить Бабий Яр, который был местом массовых расстрелов евреев, ромов, военнопленных и украинских националистов в 1941-1943 годах. Его засыпали землей, а затем использовали как отстойник для отходов кирпичных заводов.

Затопленные улицы. Фото: открытые источники

Из-за отсутствия надлежащей системы дренажа дамба, которая должна была удерживать отходы, не выдержала нагрузки после весенних дождей.

Какие объекты пострадали больше всего

В результате прорыва дамбы десятки трамваев вместе с людьми были похоронены под массой из отстойников. Также сотни зданий затопило или они были разрушены.

Люди едут по затопленной улице. Фото: открытые источники

Также в результате катастрофы была полностью завалена больница №15, а улица Кирилловская и Копыловская — залило толстым слоем ила.

Поврежденный дом. Фото: открытые источники

После этого Бабий Яр полностью засыпали, чтобы исключить повторение трагедии. А мемориальная доска в память о погибших была установлена только в 2006 году.

Люди на месте затопления. Фото: открытые источники

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