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У Києві відкрили рух Південним мостом для всіх, але є нюанс

12 березня 2025 11:23
Анастасія Писаненко - редактор
У Києві частково відкриють рух Південним мостом
Південний міст у Києві. Фото: УНІАН
Анастасія Писаненко - редактор

Після консультацій з військовими Рада оборони Києва ухвалила рішення дозволити рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег. Водночас рух у зворотному напрямку — з правого на лівий берег — залишається обмеженим. 

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram у середу, 12 березня.

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Пост Кличка. Фото: скриншот

Обмеження на рух Південним мостом частково зняли

Рух Південним мостом з правого на лівий берег поки залишиться закритим. Відкрито проїзд лише для екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, військових транспортних засобів та транзитного вантажного транспорту.

Крім того, було ухвалено рішення частково зняти обмеження на рух автотранспорту під час повітряної тривоги через Подільський мостовий перехід та Дарницький залізничний міст. На цих мостах під час тривоги закриватимуть лише одну смугу в напрямку з лівого на правий берег.

Таким чином, транспорт зможе рухатися без обмежень через наступні мости:

  • Північний міст;
  • Міст Метро;
  • Міст ім. Є. О. Патона;
  • Дарницький залізничний міст (крім однієї смуги);
  • Подільський мостовий перехід (крім однієї смуги);
  • Південний міст — з лівого на правий берег.

Нагадаємо, у "Київавтодорі" анонсували ремонт низки столичних мостів у 2025 році.

А з тендерів на Prozorro стало відомо, що Пішохідний міст на Труханів острів хочуть відремонтувати за 27 мільйонів гривень.

Віталій Кличко Київ міст транспорт обмеження
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