Кущ: У Києві досі немає чіткого механізму доступу до паркінгів під час тривог

Олексій Кущ. Фото: кадр з відео

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ заявив, що у Києві досі не вирішено питання доступу населення до підземних паркінгів під час повітряних тривог. За його словами, у столиці також не будують сучасні централізовані укриття, здатні забезпечити вищий рівень захисту від ракетних ударів.

Про це Кущ сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Проблема з доступом до паркінгів

Кущ зазначив, що одним із невирішених питань залишається використання підземних паркінгів як потенційних укриттів для населення.

За його словами, у Києві немає єдиного механізму, який би чітко зобов'язував власників таких об'єктів відкривати доступ людям під час повітряної тривоги.

"На п'ятому році війни в Києві ми стикаємося з ситуацією, коли навіть не побудувати, а взагалі якось упорядкувати питання використання, наприклад, тих же підземних паркінгів", — заявив економіст.

Він навів приклад одного з паркінгів на Позняках, куди, за його словами, під час повітряної тривоги люди не могли потрапити. Кущ наголосив, що питання доступу до таких об'єктів потребує чіткого врегулювання.

Якими мають бути захищені укриття

Окремо економіст висловився про будівництво нових укриттів. Він зазначив, що підземне приміщення саме по собі не гарантує достатнього захисту від ракетного удару.

За словами Куща, повноцінне захищене укриття має передбачати кілька рівнів перекриття та спеціальні інженерні конструкції, здатні витримувати ударні навантаження.

"Підземне сховище під будинком — це одна плита перекриття. Це не таке вже й потужне укриття. Звісно, краще, ніж стояти просто неба. Але якщо ракета влучає в цю плиту перекриття, вона її пробиває", — сказав він.

Кущ додав, що будівництво сучасних централізованих укриттів потребує значних ресурсів, а подібних об'єктів, за його словами, у Києві наразі не будують.

Водночас питання доступності укриттів залишається особливо актуальним для столиці через регулярні російські ракетні та дронові атаки.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві експерт закликав встановлювати надземні бетонні укриття. Політолог Андрій Ковальов зазначив, що такі споруди можуть захищати людей від уламків під час російських атак і мають з’являтися поблизу місць перебування населення — у дворах, парках, скверах та на площах.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Києві досі не використовують близько половини бомбосховищ, збудованих у минулому. За словами краєзнавця Кирила Степанця, у столиці після Другої світової війни облаштували близько тисячі бомбосховищ і мінібункерів, частину яких можна відновити та використовувати як укриття для населення.