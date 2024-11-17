Обстріл Києва 17 листопада — чоловік розповів подробиці падіння уламків у його дім

Рятувальники у пошкодженій квартирі. Фото: ДСНС

Внаслідок російського удару по Києву у неділю, 17 листопада, уламки російської ракети впали на житловий будинок. Внаслідок цього постраждала жінка, яку було госпіталізовано.

На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE.

Читайте також:

Пошкоджено квартиру у Києві

Власник пошкодженої квартири у Печерському районі розповів про ті страшні секунди до падіння уламків у його житло.

"Я йшов на роботу, а дружина одягала кросівки, коли стався вибух", — розповів чоловік.

За словами чоловіка, його дружину вже прооперували, і зараз її стан стабільний.

Також зазначається, що це найбільш постраждала квартира у Києві внаслідок російського удару вранці, 17 листопада.

Нагадаємо, у Києві вранці 17 листопада внаслідок атаки окупантів через падіння уламків в Печерському районі сталось займання на покрівлі багатоповерхового житлового будинку.

Також ми повідомляли, що ближче до ранку, коли ворожі літаки підійшли до пускових рубежів, противник здійснив пуск ракет. Через півгодини стало відомо, що ракети також були запущені з акваторії Чорного моря, тобто з кораблів.