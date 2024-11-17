У Києві палає дах будинку після ракетної атаки

Рятувальники у Києві. Фото: ДСНС

У Києві вранці 17 листопада внаслідок атаки окупантів через падіння уламків в Печерському районі сталось займання на покрівлі багатоповерхового житлового будинку.

Про це начальник Київської МВА Сергій Попко повідомив у Telegram.

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Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що пошкодження спричинив уламок безпілотника, а не ракети. Внаслідок удару на 4-му поверсі руйнування стіни та стелі.

Відомо, що одну постраждалу жінку госпіталізували. Її передали медикам, надається невідкладна допомога.

Повідомлення КМВА у Telegram. Фото: скриншот

Повідомлення Віталія Кличко у Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, минулої ночі росіяни атакували Україну понад 80 ударними дронами та однією ракетою С-300. Сили протиповітряної оборони збили 53 ворожі цілі. Зокрема, окупанти здійснили атаку на Київ — сили ППО знешкодили до 10 дронів.