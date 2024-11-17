Обстрел Киева 17 ноября - мужчина рассказал подробности падения обломков в его дом

Спасатели в поврежденной квартире. Фото: ГСЧС

В результате российского удара по Киеву в воскресенье, 17 ноября, обломки российской ракеты упали на жилой дом. В результате пострадала женщина, которая была госпитализирована.

На месте происшествия побывала корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Повреждена квартира в Киеве

Владелец поврежденной квартиры в Печерском районе рассказал о тех страшных секундах до падения обломков в его жилье.

"Я шел на работу, а жена одевала кроссовки, когда произошел взрыв", — рассказал мужчина.

По словам мужа, его жену уже прооперировали, и сейчас ее состояние стабильное.

Также отмечается, что это наиболее пострадавшая квартира в Киеве в результате российского удара утром, 17 ноября.

Напомним, в Киеве утром 17 ноября в результате атаки кафиров из-за падения обломков в Печерском районе произошло возгорание на кровле многоэтажного жилого дома.

Также мы сообщали, что ближе к утру, когда вражеские самолеты подошли к пусковым рубежам, противник совершил пуск ракет. Через полчаса стало известно, что ракеты также были запущены из акватории Черного моря, то есть с кораблей.