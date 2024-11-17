Обстрел Киева 17 ноября - мужчина рассказал подробности падения обломков в его дом

Квартиру киевлянина разрушили обломки дрона — рассказ мужчины
В результате российского удара по Киеву в воскресенье, 17 ноября, обломки российской ракеты упали на жилой дом. В результате пострадала женщина, которая была госпитализирована.
На месте происшествия побывала корреспондент Новини.LIVE.
Повреждена квартира в Киеве
Владелец поврежденной квартиры в Печерском районе рассказал о тех страшных секундах до падения обломков в его жилье.
"Я шел на работу, а жена одевала кроссовки, когда произошел взрыв", — рассказал мужчина.
По словам мужа, его жену уже прооперировали, и сейчас ее состояние стабильное.
Также отмечается, что это наиболее пострадавшая квартира в Киеве в результате российского удара утром, 17 ноября.
Напомним, в Киеве утром 17 ноября в результате атаки кафиров из-за падения обломков в Печерском районе произошло возгорание на кровле многоэтажного жилого дома.
Также мы сообщали, что ближе к утру, когда вражеские самолеты подошли к пусковым рубежам, противник совершил пуск ракет. Через полчаса стало известно, что ракеты также были запущены из акватории Черного моря, то есть с кораблей.
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