Квітучий та незламний: весняний Київ очима фотографа Новини.LIVE
У Києві пік цвітіння магнолій. Мешканці столиці не пропускають такої можливості та постійно гуляють в ботанічному саду імені Фоміна. Весняні квіти можна побачити у місті будь-де, адже вони ростуть у парках та скверах Києва. Люди у столиці насолоджуються природою та відпочивають під теплим сонцем.
Фотокореспондент Новини.LIVE прогулявся квітучим Києвом та зробив декілька знімків.
Квітуча столиця України
На вулицях Києва завжди є велика кількість людей у парках та скверах. Мало кому хочеться бути вдома під час весняного тепла та цвітіння дерев та квітів.
Різні типи дерев магнолій мають інакший час цвітіння. Пишне — зазвичай триває близько двох тижнів. Біля дерев магнолій завжди дуже багато людей. Кияни та гості столиці роблять світлини та просто спостерігають за природою.
У ботанічному саду з магноліями можна зробити дивовижні світлини. Усміхнені люди постійно позують перед камерою.
Нагадаємо, сакура давно стала символом Японії. Проте квітуче дерево з казковою красою стало окрасою не лише для країни, де сходить сонце, а й для України. У столиці вже розквітли дивовижні дерева сакури. Фотокореспондент Новини.LIVE пройшовся вулицями Києва та зняв на фото цвітіння сакур.