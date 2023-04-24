Квітучий та незламний: весняний Київ очима фотографа Новини.LIVE

Кияни фотографують квітучі магнолії в ботанічному саду. Фото: Новини.LIVE

У Києві пік цвітіння магнолій. Мешканці столиці не пропускають такої можливості та постійно гуляють в ботанічному саду імені Фоміна. Весняні квіти можна побачити у місті будь-де, адже вони ростуть у парках та скверах Києва. Люди у столиці насолоджуються природою та відпочивають під теплим сонцем.

Фотокореспондент Новини.LIVE прогулявся квітучим Києвом та зробив декілька знімків.

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На вулицях Києва завжди є велика кількість людей у парках та скверах. Мало кому хочеться бути вдома під час весняного тепла та цвітіння дерев та квітів.

Кияни гуляють в ботанічному саду ім. Фоміна. Фото: Новини.LIVE

24 квітня в Києві тепло. Фото: Новини.LIVE

Зараз в Києві пік квітіння магнолій. Фото: Новини.LIVE

Дівчина відпочиває на траві. Фото: Новини.LIVE

Різні типи дерев магнолій мають інакший час цвітіння. Пишне — зазвичай триває близько двох тижнів. Біля дерев магнолій завжди дуже багато людей. Кияни та гості столиці роблять світлини та просто спостерігають за природою.

Біля магнолій дуже багато людей. Фото: Новини.LIVE

У ботанічному саду з магноліями можна зробити дивовижні світлини. Усміхнені люди постійно позують перед камерою.

Зробити селфі в квітах магнолії — обов'язковий весняний ритуал. Фото: Новини.LIVE

Рожеві квіти магнолії. Фото: Новини.LIVE

Кияни вже відкрили сезон пікніків. Фото: Новини.LIVE

В хорошу погоду на вулиці можна і попрацювати за планшетом. Фото: Новини.LIVE

Ворона гріється на сонці. Фото: Новини.LIVE

В Києві пік квітіння магнолій. Фото: Новини.LIVE

Тюльпани біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Фото: Новини.LIVE

Кияни в парку Шевченка. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, сакура давно стала символом Японії. Проте квітуче дерево з казковою красою стало окрасою не лише для країни, де сходить сонце, а й для України. У столиці вже розквітли дивовижні дерева сакури. Фотокореспондент Новини.LIVE пройшовся вулицями Києва та зняв на фото цвітіння сакур.