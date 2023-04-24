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Квітучий та незламний: весняний Київ очима фотографа Новини.LIVE

24 квітня 2023 18:49
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
Квітучий та незламний: весняний Київ очима фотографа Новини.LIVE
Кияни фотографують квітучі магнолії в ботанічному саду. Фото: Новини.LIVE
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

У Києві пік цвітіння магнолій. Мешканці столиці не пропускають такої можливості та постійно гуляють в ботанічному саду імені Фоміна. Весняні квіти можна побачити у місті будь-де, адже вони ростуть у парках та скверах Києва. Люди у столиці насолоджуються природою та відпочивають під теплим сонцем.

Фотокореспондент Новини.LIVE прогулявся квітучим Києвом та зробив декілька знімків.

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На вулицях Києва завжди є велика кількість людей у парках та скверах. Мало кому хочеться бути вдома під час весняного тепла та цвітіння дерев та квітів.

Київ весна
Кияни гуляють в ботанічному саду ім. Фоміна. Фото: Новини.LIVE
Київ весна
24 квітня в Києві тепло. Фото: Новини.LIVE
Київ весна
Зараз в Києві пік квітіння магнолій. Фото: Новини.LIVE
Київ весна
Дівчина відпочиває на траві. Фото: Новини.LIVE

Різні типи дерев магнолій мають інакший час цвітіння. Пишне — зазвичай триває близько двох тижнів. Біля дерев магнолій завжди дуже багато людей. Кияни та гості столиці роблять світлини та просто спостерігають за природою.

Київ весна
Біля магнолій дуже багато людей. Фото: Новини.LIVE

У ботанічному саду з магноліями можна зробити дивовижні світлини. Усміхнені люди постійно позують перед камерою.

Київ весна
Зробити селфі в квітах магнолії — обов'язковий весняний ритуал. Фото: Новини.LIVE
Київ весна
Рожеві квіти магнолії. Фото: Новини.LIVE
Київ весна
Кияни вже відкрили сезон пікніків. Фото: Новини.LIVE
Київ весна
В хорошу погоду на вулиці можна і попрацювати за планшетом. Фото: Новини.LIVE
Київ весна
Ворона гріється на сонці. Фото: Новини.LIVE
Київ весна
В Києві пік квітіння магнолій. Фото: Новини.LIVE
Київ весна
Тюльпани біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Фото: Новини.LIVE
Київ весна
Кияни в парку Шевченка. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, сакура давно стала символом Японії. Проте квітуче дерево з казковою красою стало окрасою не лише для країни, де сходить сонце, а й для України. У столиці вже розквітли дивовижні дерева сакури. Фотокореспондент Новини.LIVE пройшовся вулицями Києва та зняв на фото цвітіння сакур.

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