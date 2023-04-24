Цветущий и несокрушимый: весенний Киев глазами фотографа Новини.LIVE
В Киеве пик цветения магнолий. Жители столицы не упускают такой возможности и постоянно гуляют в ботаническом саду имени Фомина. Весенние цветы можно увидеть в городе где угодно, ведь они растут в парках и скверах Киева. Люди в столице наслаждаются природой и отдыхают под солнцем.
Фотокорреспондент Новини.LIVE прогулялся по цветущему Киеву и сделал несколько снимков.
Цветущая столица Украины
На улицах Киева всегда есть множество людей в парках и скверах. Немногим хочется быть дома во время весеннего тепла и цветения деревьев и цветов.
Различные типы деревьев магнолий имеют другое время цветения. Пышное — обычно длится около двух недель. У деревьев магнолий всегда находится очень много людей. Киевляне и гости столицы делают фотографии и просто наблюдают за природой.
В ботаническом саду с магнолиями можно сделать удивительные фотографии. Улыбающиеся люди постоянно позируют перед камерой.
Напомним, сакура давно стала символом Японии. Однако цветущее дерево со сказочной красотой стало украшением не только для страны, где восходит солнце, но и Украины. В столице уже расцвели удивительные деревья сакуры. Фотокорреспондент Новини.LIVE прошелся по улицам Киева и снял на фото цветение сакур.