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Цветущий и несокрушимый: весенний Киев глазами фотографа Новини.LIVE

24 апреля 2023 18:49
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
Цветущий и несокрушимый: весенний Киев глазами фотографа Новини.LIVE
Киевляне фотографируют цветущие магнолии в ботаническом саду. Фото: Новини.LIVE
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

В Киеве пик цветения магнолий. Жители столицы не упускают такой возможности и постоянно гуляют в ботаническом саду имени Фомина. Весенние цветы можно увидеть в городе где угодно, ведь они растут в парках и скверах Киева. Люди в столице наслаждаются природой и отдыхают под солнцем.

Фотокорреспондент Новини.LIVE прогулялся по цветущему Киеву и сделал несколько снимков.

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На улицах Киева всегда есть множество людей в парках и скверах. Немногим хочется быть дома во время весеннего тепла и цветения деревьев и цветов.

Киев весна
Киевляне гуляют в ботаническом саду им. Фомина. Фото: Новини.LIVE
Киев весна
24 апреля в Киеве тепло. Фото: Новини.LIVE
Киев весна
Сейчас в Киеве пик цветения магнолий. Фото: Новини.LIVE
Киев весна
Девушка отдыхает на траве. Фото: Новини.LIVE

Различные типы деревьев магнолий имеют другое время цветения. Пышное — обычно длится около двух недель. У деревьев магнолий всегда находится очень много людей. Киевляне и гости столицы делают фотографии и просто наблюдают за природой.

Киев весна
Около магнолий очень много людей. Фото: Новини.LIVE

В ботаническом саду с магнолиями можно сделать удивительные фотографии. Улыбающиеся люди постоянно позируют перед камерой.

Киев весна
Сделать селфи в цветах магнолии — обязательный весенний ритуал. Фото: Новини.LIVE
Киев весна
Розовые цветы магнолии. Фото: Новини.LIVE
Киев весна
Киевляне уже открыли сезон пикников. Фото: Новини.LIVE
Киев весна
В хорошую погоду на улице можно и поработать за планшетом. Фото: Новини.LIVE
Киев весна
Ворона греется на солнце. Фото: Новини.LIVE
Киев весна
В Киеве пик цветения магнолий. Фото: Новини.LIVE
Киев весна
Тюльпаны у памятника Тарасу Шевченко. Фото: Новини.LIVE
Киев весна
Киевляне в парке Шевченко. Фото: Новини.LIVE

Напомним, сакура давно стала символом Японии. Однако цветущее дерево со сказочной красотой стало украшением не только для страны, где восходит солнце, но и Украины. В столице уже расцвели удивительные деревья сакуры. Фотокорреспондент Новини.LIVE прошелся по улицам Киева и снял на фото цветение сакур.

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